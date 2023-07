Inserimento lampo per Lukaku: sgasata su Inter e Juve

La telenovela Lukaku si potrebbe arricchire di un nuovo capitolo con un inserimento in extremis: intanto l’Inter è pronta a una nuova offerta

Romelu Lukaku resta il nome che tiene banco nel mercato di Serie A. Il belga continua a essere conteso, a muovere le strategie dell’Inter e ora anche della Juventus. Che si è inserita in questi giorni, arrivando addirittura a un’intesa di massima col giocatore classe ’93. La partita però è ancora apertissima, perché i nerazzurri sono pronti a effettuare il proprio rilancio.

Marotta non ci sta, Lukaku è il primo obiettivo per l’attacco visto che all’Inter manca un’altra punta e Big Rom è la richiesta di Inzaghi, un bomber affidabile che fa la differenza. E vuole a tutti i costi tornare nella San Siro nerazzurra. Lo ha promesso, per questo ha già rifiutato i dollaroni dell’Arabia Saudita con l’Al Hilal che gli offriva 50 milioni a stagione. E altrettanti ne ha proposti al Chelsea, più precisamente 45 più 5 di bonus. I Blues avrebbero accettato di corsa, ma Lukaku è irremovibile e vuole solo l’Inter. Così Marotta può dare battaglia, anche perché vedere il belga alla Juve sarebbe una beffa clamorosa soprattutto dopo tutto quello che è successo. E quindi è pronto a rilanciare fino alla vittoria, forte della promessa del bomber. Questa può essere già la settimana decisiva, anche se – scrive ‘Il Corriere dello Sport’ – c’è l’incognita di un ennesimo inserimento stavolta dall’estero. In Inghilterra starebbero sussurrando di un terzo incomodo che può essere il PSG, a caccia di una punta. Ancora nessun movimento concreto, ma c’è da fare attenzione.

L’Inter non molla Lukaku: ecco la nuova offerta. E la Juve spera nello scambio

Al Chelsea non sono arrivate offerte oltre a quella araba già menzionata, con la Juve che dovrebbe comunque farla partire nei prossimi giorni. L’Inter invece – si legge sul quotidiano – sta studiando la proposta nella speranza di poter dare lo sprint con la cessione di Onana al Manchester United.

Intanto ha incassato 5 milioni per Colidio dal River Plate e per Lukaku spera di cavarsela con un affare complessivo da 35 milioni di euro: 30 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto più altri 5 di bonus. L’Inter aspetta ‘solo’ le risorse economiche adatte, la Juve invece dovrebbe liberarsi di Dusan Vlahovic. Per il serbo ancora nessuna offerta reale, ma i bianconeri vorrebbero cederlo per circa 70 milioni e poi reinvestirne più di 40 – bonus compresi – proprio su Big Rom. Il Chelsea cercherebbe una punta, le due necessità potrebbero coincidere in un maxi-scambio che però al momento è una suggestione. La Juve accetterebbe volentieri con un conguaglio di 25 milioni a proprio favore. L’impressione è che la volontà di Lukaku potrà essere ancora decisiva e se il Chelsea si accontenterà di una cifra inferiore ai 50 milioni offerti dall’Al Hilal pur di liberarsi di lui.