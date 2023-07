Allegri trema, cambio allenatore Juve: “Giuntoli d’accordo”

La situazione di Allegri alla Juventus non è per nulla semplice e anche l’avventura con Giuntoli è iniziata non nel miglior modo

Allegri, da quando è tornato sulla panchina della Juventus, non ha ricevuto il consenso totale da parte dei tifosi bianconeri. L’allenatore è sempre stato criticato per un tipo di gioco considerato non all’altezza del calcio attuale e per non riuscire ad esaltare, al massimo, le caratteristiche degli elementi a disposizione come successo, ad esempio, con Chiesa e Vlahovic.

L’arrivo di Giuntoli ha restituito un minimo di entusiasmo ai tifosi bianconeri (considerando quanto fatto dal direttore sportivo al Napoli) ma ora bisogna andare ad operare sul mercato nel miglior modo possibile per regalare ad Allegri una rosa il più completa possibile. Il rapporto tra tecnico e direttore sportivo dovrà portare la Juventus, nuovamente, sul tetto d’Italia dopo stagioni in cui i bianconeri hanno visto gli altri vincere.

Un rapporto che non sembra essere iniziato nel migliore dei modi come riferito da Maurizio Pistocchi; il giornalista, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha sottolineato “La Juve voleva cambiare tecnico e Giuntoli pare avesse dato l’ok“. Una dichiarazione importante considerando soprattutto le ultime due stagioni dei bianconeri con Allegri finito nell’occhio del ciclone. Sappiamo benissimo come il tecnico, alla fine sia rimasto e ora l’unica cosa che deve importare è il bene della Juventus.

Juventus, Allegri costretto a vincere in Serie A: “Non ha scuse”

La Juventus, nella prossima stagione, è molto probabile che non giocherà la Conference League; la penalizzazione dei bianconeri porterà i ragazzi di Allegri a giocare solamente il campionato. Da una parte, dunque, la Juve non sarebbe impegnata il giovedì (in trasferte piuttosto lunghe) ma dall’altra Vlahovic e compagni avrebbero l’obbligo di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata.

Anche su questo argomento è intervenuto Maurizio Pistocchi, il quale ha sottolineato che “Allegri non ha scuse quest’anno dovendo competere solamente in Serie A“. Il tecnico, da un certo punto di vista, è letteralmente obbligato a vincere il campionato. Una stagione in cui il tecnico, visto il recente passato, sarà osservato attentamente e non potrà permettersi neanche uno sbaglio. La sensazione, infatti, è che al primo passo falso le conseguenze per Allegri possa essere ben più gravi rispetto a quanto successo nell’ultima stagione.