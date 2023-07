Vlahovic insieme a Milinkovic-Savic: decisa la maxi cessione

Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio e accettare la corte milionaria dell’Al-Hilal

Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina si è risvegliato con un certo vigore l’interesse dell’Arabia Saudita nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, in scadenza di contratto tra un anno, sembra essere parecchio tentato dall’offerta recapitata dall’Al-Hilal.

Come raccontato dalla nostra redazione, la Lazio ha già accettato una proposta da 42/43 milioni di euro per il trasferimento del serbo in Arabia Saudita, mentre il calciatore ha dato il suo primo ok ad un ingaggio da 25 milioni a stagione. Un colpo duro da digerire per il campionato italiano che sta per perdere il centrocampista probabilmente più determinante per impatto fisico e tecnico delle ultime stagioni. Un’opportunità persa anche per Juve e Milan che in questa sessione avevano accarezzato l’idea di strapparlo alla concorrenza.

Dopo Marcelo Brozovic passato all’Al Nassr e Sandro Tonali finito al Newcastle, l’Arabia Saudita è pronta a siglare un altro colpo sensazionale con l’acquisto del gigante serbo. Un innesto che conferma il trend che ha dominato il mercato di questa estate e che rende ancor più competitivo il campionato arabo, alla vigilia di una delle stagioni più attese della sua storia.

Alla luce della cessione di Milinkovic-Savic, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale altro top player del campionato italiano potrebbe essere sacrificato dinnanzi ad un’offerta da capogiro.

Il più votato in assoluto nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it è stato Dusan Vlahovic con il 58,5%. Il centravanti serbo, secondo i tifosi, dovrebbe seguire il percorso del connazionale in caso di offerta indecente. Un’ipotesi da non escludere, considerate le ultime voci di mercato che vedono lui o Chiesa come grande nome tra i bianconeri in uscita per questa estate.

Al secondo posto, invece, un altro grande centravanti del nostro campionato come Victor Osimhen al 20%. Dietro quello che la scorsa stagione si è laureato come miglior marcatore della Serie A, infine, Rafael Leao al 13,3% e Lautaro Martinez con l’8,1%.