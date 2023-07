Rifiuta l’Arabia per l’Inter: nuovo rinforzo dalla Premier

Per rimpiazzare la possibile partenza di André Onana, il club nerazzurro valuta non solo i nomi di Trubin e Sommer

Quella in arrivo sarà con molta probabilità la settimana del passaggio di André Onana al Manchester United. Dopo i primi tentativi a vuoto, nelle prossime ore è infatti atteso il decisivo rilancio da parte degli inglesi nei confronti dell’estremo difensore dell’Inter, per cercare di strappare il sì definitivo al club nerazzurro.

Una cessione che dovrebbe portare poco più di 50 milioni di euro nelle casse dell’Inter, per una plusvalenza totale considerando l’acquisto dell’ex Ajax a parametro zero della scorsa estate. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Sommer e Trubin sembrano essere i principali indiziati a sostituire il portiere camerunese tra i pali. Un doppio approdo a Milano anche in virtù dell’addio di Samir Handanovic, andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno.

Se Trubin verrebbe prelevato come talento da sfruttare per il futuro per via della giovanissima età, Sommer arriverebbe già pronto per raccogliere l’eredità di Onana a San Siro. Il portiere svizzero, acquistato in piena emergenza dal Bayern Monaco lo scorso gennaio per sostituire l’infortunato Neuer, in settimana avrà un colloquio diretto con il club bavarese per chiarire il suo futuro lontano dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, in Francia rilanciano il nome di Lloris

Nel frattempo, nel casting portato avanti dall’Inter per la propria porta, in Francia non escludono il nome di Hugo Lloris.

Stando alle informazioni diffuse da ‘L’Equipe’, il portiere del Tottenham starebbe aspettando un’offerta contrattuale da parte dell’Inter. Per questa ragione l’estremo difensore francese avrebbe messo momentaneamente da parte le due ricche proposte economiche ricevute dall’Arabia Saudita. Il suo futuro a Londra sembra ormai essere segnato, soprattutto dopo l’acquisto di Vicario da parte degli ‘Spurs’.

L’Inter, in realtà, non ha sino a questo momento mosso passi concreti nei confronti del calciatore e preferirebbe un portiere nel pieno della maturità come Sommer cui affidare il comando della propria retroguardia. In attesa di raggiungere un’intesa definitiva con il Bayern, però, Lloris rimane sullo sfondo nella lista dei candidati alla porta nerazzurra.