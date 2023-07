Milan, Furlani: “Anno zero? No, anno 124. Gli obiettivi sono ben chiari” | VIDEO CM.IT

Le parole di Giorgio Furlani al raduno di Milanello in occasione dell’inizio della stagione del Milan 2023/2024

“Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre da quando io sono qui, quindi ormai cinque anni: essere competitivi in Italia e in Europa”. Con queste parole Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato a Milanello ai giornalisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it.

Furlani, intercettato sul campo esterno non lontano dagli allenamenti della squadra, ha parlato anche di mercato “Siamo al lavoro. Uno dei focus è il calciomercato, ma è solo una delle cose. Il lavoro è anche a livello organizzativo, di infrastrutture, di far crescere il Milan in tanti modi”.

Così invece sulle voci di un possibile anno zero per il Milan: “Qualcuno ha parlato di anno zero, ma in realtà questo è l’anno 124 per il Milan. Anno zero non è giusto. Questo è un percorso iniziato cinque anni fa e continueremo su questa strada, tutto questo con l’obiettivo di migliorare il club e di cercare risultati sempre migliori”.