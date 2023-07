Inter, ricomincia il derby: sfida al Milan per il bomber

Il derby di calciomercato tra Inter e Milan è pronto a riaccendersi: i nerazzurri tornano su un obiettivo rossonero in attacco

Gli addii di Dzeko, Skriniar, Brozovic, quello sempre più vicino di Onana, ma anche i colpi Frattesi e Thuram. L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive in assoluto sul mercato in questo momento e si prepara ad altri affari di notevole importanza. Uno su tutti, è in questo momento sull’agenda dei nerazzurri.

Inter che spinge forte per avere di nuovo a disposizione Lukaku. Fallito il proposito di strappare un nuovo prestito a condizioni favorevoli al Chelsea, il club milanese ora sta provando a convincere i londinesi per l’acquisto definitivo del belga. Respinta la prima offerta da 30 milioni di euro per Lukaku, i ‘Blues’ chiedono ancora 45 milioni di euro. Si cerca di limare la distanza, il punto di incontro potrebbe avvenire intorno ai 40 milioni. Ma da parte dell’Inter bisogna anche valutare eventuali alternative se l’affare non andasse a segno.

Inter, il piano di riserva se salta Lukaku: testa a testa col Milan per Taremi

Qualora Lukaku non riuscisse a tornare nuovamente a Milano, l’Inter si fionderebbe su Mehdi Taremi, attaccante del Porto affrontato quest’anno in Champions League.

Il giocatore è da tempo anche nel mirino del Milan, per un confronto che acquisirebbe tutti i crismi del derby di mercato. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’idea nerazzurra sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, ma ci sarebbe da comporre l’incastro con un rinnovo dell’attaccante con i lusitani, dato che il suo contratto attuale è in scadenza il prossimo anno. Situazione da monitorare, la priorità dell’Inter rimane senza dubbio Lukaku ma Marotta non intende di certo farsi trovare impreparato.