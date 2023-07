Giallo Pogba in Arabia: affare da 175 milioni e sostituto alla Juventus

In bilico la permanenza di Paul Pogba alla Juventus: tentazione saudita per l’ex Manchester United, Giuntoli pronto ad affondare per il sostituto

E’ giallo sul futuro di Paul Pogba. E’ il centrocampista francese nelle ultime ore a tenere banco alla Continassa, con la squadra di Allegri che ufficialmente si radunerà oggi agli ordini di Massimiliano Allegri.

L’ex Manchester United era tornato in anticipo ad allenarsi a Torino per ritrovare la forma migliore dopo l’ennesimo stop muscolare la scorsa stagione, tormentata dagli infortuni e che hanno pregiudicato finora il ritorno del ‘Polpo’ con la maglia bianconera. Venerdì però Pogba ha interrotto gli allenamenti per fare un blitz in Arabia Saudita: un viaggio legato a motivi personali secondo quanto fa trapelare il suo entourage, anche se il francese avrebbe visitato anche le strutture dell’Al-Ittihad, come riportano varie fonti nel paese saudita.

Il ricchissimo club della Saudi League non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al francese, ma sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da circa 100 milioni di euro complessivi per convincerlo a lasciare Torino. L’Al-Ittihad questa estate ha ingaggiato due giocatori del calibro di Benzema e Kante, con l’obiettivo di convincere un altro connazionale come Pogba a sbarcare in Arabia Saudita.

Calciomercato Juventus, Pogba vola in Arabia: il piano di Giuntoli per Milinkovic

“Oggi no, domani vedremo”, ha risposto con una battuta l’ex Manchester United a un tifoso che gli chiedeva di un suo possibile trasferimento con la casacca della società saudita.

Pogba nel frattempo è tornato a Torino dove oggi riprenderà gli allenamenti e finora non ha aperto a un suo addio dopo una sola stagione alla ‘Vecchia Signora’. Da capire se un eventuale affondo dell’Al-Ittihad potrà ribaltare la situazione e far cambiare idea al ‘Polpo’. La Juventus dal canto suo non si opporrebbe alla partenza del centrocampista, considerando le perplessità sulle sue condizioni fisiche e uno stipendio pesante da oltre 10 milioni di euro lordi all’anno fino al 2026.

Intanto Giuntoli e Allegri si sono mossi per tempo, individuando in Milinkovic-Savic il sostituto di Pogba nel cuore dello scacchiere bianconero. La dirigenza della Continassa metterebbe sul piatto un ingaggio da 6 milioni netti per cinque anni (oltre 11 al lordo) per il serbo, oltre a un assegno da 20 milioni di euro alla Lazio più il cartellino di uno tra Pellegrini e Arthur, mentre su Rovella (che piace molto a Sarri) la Juve continua a fare muro. Da Pogba a Milinkovic: Giuntoli cambia faccia al centrocampo della ‘Vecchia Signora’.