Sorpresa Monza: Galliani anticipa l’Inter e piazza il colpo

Il club brianzolo è pronto a mettere le mani sul difensore, accostato con insistenza ai nerazzurri. Ecco di chi si tratta

Dopo l’ottima stagione, che lo ha rilanciato nel calcio che conta, il difensore si prepara a vivere una nuova esperienza in Serie A.

Stiamo parlando di Samuel Umtiti, che ha vissuto un campionato da protagonista con la maglia del Lecce. Pochi giorni fa, però, è arrivato l’addio ufficiale al Barcellona e oggi, da svincolato, rappresenta una grande occasione di mercato per molte squadre. Ci hanno pensato in Francia, ma anche in Italia: è stata soprattutto l’Inter ad aver messo gli occhi sul giocatore per completare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi.

Umtiti, adesso, non è più un nome caldo per i vice campioni d’Europa, ma può comunque continuare a giocare nel nostro campionato. Il centrale, infatti, come riporta Sky Sport, è finito nel mirino del Monza. Adriano Galliani, dopo gli arrivi di Giorgio Cittadini dall’Atalanta e di Armando Izzo dal Torino, vuole piazzare un altro colpo. C’è da sottolineare, però, che la trattativa tra le parti, non è ancora vicina alla conclusione. Ma Galliani vuole davvero provarci.