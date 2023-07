Rabona nel calcio: definizione, significato e come farla

La rabona, nel calcio, è uno dei gesti tecnici che ti lascia a bocca aperta; cerchiamo di capire qualcosa di più su una giocata straordinaria.

Il calcio è uno degli sport più seguiti al mondo; ormai, escluso il periodo estivo, le partite ci sono ogni giorno tra campionato (con anticipi, posticipi e il classico monday night, il match del lunedì) e le sfide nelle coppe.

Uno sport totalizzante con milioni di persone che lo seguono con estrema passione; i protagonisti di questo sport, i calciatori mettono in mostra le loro qualità con giocate di assoluta tecnica. Tra questi troviamo la rabona, un gesto tecnico di difficile esecuzione e che non tutti si possono permettere.

Significato Rabona

Iniziamo con il sottolineare come si tratti di uno di quei gesti tecnici che valgono il prezzo del biglietto; vederlo, dal vivo o dal divano di casa, ti lascia senza parole e ti fa applaudire l’autore della giocata per diverso tempo.

La rabona non viene fatta frequentemente all’interno della partita perché, se sbagliata, ti porta a ricevere fischi da parte dei tifosi avversari. Per riuscire in questa giocata, dunque, bisogna essere dotati di una tecnica decisamente superiore alla media.

Per quanto riguarda il significato, come riportato da calciatori-online, viene dal castigliano rabo che vuol dire coda. Abbiamo, anche, una versione brasiliana dove la rabona viene conosciuta, invece, come chaleira che vuol dire teiera.

Detto dell’origine del termine ora parliamo del gesto tecnico; fare la rabona, all’interno di una partita di calcio, significa compiere un gesto tecnico di assoluto livello andando a colpire la sfera incrociando le gambe. Se il giocatore è destro, la gamba destra viene spostata dietro a quella sinistra per poi colpire il pallone. Un gesto tecnico che, ripetiamo, richiede notevole abilità tecnica.

Rigore di Rabona

Abbiamo detto di come sia un gesto tecnico non semplice da effettuare; i giocatori più folli possono anche tentare la rabona quando si trovano a dover tirare un calcio di rigore. Una decisione che comporta numerosi rischi perché, in caso di gol, si viene ricordati come un vero e proprio eroe.

Qualora, però, il rigore di rabona non andasse a buon fine si va incontro ad una vera e propria figuraccia e il giocatore verrà sommerso dai fischi. Possiamo dire come, sia che il rigore venga realizzato sia che venga sbagliato, l’allenatore non sarà contento della scelta (decisamente rischiosa) del proprio giocatore.

La Rabona di Maradona

Maradona è stato uno dei calciatori più forti nella storia del calcio; tecnica decisamente superiore alla media e capacità di incredibile leadership all’interno di una squadra di calcio.

Sono tante le cose lasciate dal talento argentino alla storia di questo sport; una è senza dubbio, la rabona che possiamo definire come il gesto storico di Maradona capace di rendere famosa questa giocata e il motivo è molto semplice. Rispetto ad altri giocatori, infatti, Maradona faceva la rabona (tra club e nazionale) con estrema continuità a dimostrazione della sua qualità tecnica superiore e non di poco.

Differenze tra la Rabona di Maradona vs Rabona di Cristiano Ronaldo

Un altro giocatore assolutamente straordinario nella storia del calcio è Cristiano Ronaldo; anche il portoghese, nella sua carriera, ha fatto uso della rabona in più di una circostanza. Mettere a confronto questo stesso gesto tecnico non è semplice.

Possiamo, però, affermare come quella di Ronaldo (alcune volte) non andava a buon fine segno di come non fosse realizzata alla perfezione. Maradona, invece, è stato l’unico che la faceva con continuità senza, praticamente, mai sbagliarla.