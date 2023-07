Milan a caccia di attaccanti: il rinforzo può arrivare dall’Olanda

Non solo un vice Giroud: il Milan in attacco va anche a caccia di un esterno destro capace di offrire un’alternativa a Stefano Pioli

Il Milan è sulle tracce di un esterno offensivo: il rinforzo per la squadra di Stefano Pioli potrebbe arrivare dal campionato olandese.

Grandi manovre in casa Milan: il club rossonero va a caccia di rinforzi per il reparto offensivo. Non solo un vice Giroud, ma anche un’alternativa sulla corsia destra. In tal senso, l’obiettivo principale del Milan resta Samuel Chukwueze, classe ’99 del Villarreal. Il club spagnolo per l’attaccante nigeriano chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra eccessiva per il Milan che continua a trattare, ma allo stesso tempo si guarda intorno alla ricerca di alternative.

Una di queste potrebbe essere Johan Bakayoko, ala classe 2003 di proprietà del PSV Eindhoven. Dopo aver rinnovato il contratto lo scorso febbraio, l’attuale accordo scadrà il 30 giugno 2026. Autore di nove gol nell’ultima stagione tre campionato e coppe, ha quattro anni in meno di Chukwueze e ha anche un prezzo inferiore: il PSV Eindhoven ha rifiutato un’offerta del Paris Saint-Germain che aveva messo sul piatto 15 milioni di euro. Potrebbero “bastarne” 25 per convincere gli olandesi a lasciar partire l’attaccante belga e originario della Costa d’Avorio.

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Bakayoko

Una pista, una alternativa: Bakayoko piace al Milan che preferirebbe comunque ingaggiare Chukwueze. A tal proposito, in settimana il club rossonero potrebbe avanzare una nuova proposta al Villarreal.

La speranza del Milan è che il club spagnolo abbassi le proprie pretese, anche e soprattutto in virtù del fatto che il giocatore ha un altro anno di contratto. Nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto, il Diavolo potrebbe fiondarsi su Bakayoko che non andrebbe ad occupare lo slot extracomunitario a differenza di Daichi Kamada: la trattiva per il giocatore giapponese svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, infatti, resta in stand-by.