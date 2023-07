L’Inter ricostruisce la porta: contatti a sorpresa, è pronta l’offerta

L’Inter potrebbe chiudere nei prossimi giorni la cessione di Onana: tra i tanti nomi arriva quello a sorpresa, Marotta pronto a dare l’accelerata

L’Inter è pronta a rivoluzionare anche la porta. I nerazzurri sono in piena trattativa con il Manchester United per la cessione di Andre Onana. Le parti non si sono ancora messe d’accordo, ma i Red Devils stanno alzando progressivamente la posta. In queste ore l’offerta si è alzata fino a 50 milioni di euro totali bonus compresi, ma pian piano si arriverà a dama. Che in questo caso sono i 55 chiesti da Marotta per lasciar andare il portiere camerunense e reinvestire tutto sul mercato in entrata.

Intanto la dirigenza dell’Inter sta lavorando ovviamente già sul sostituto, con la composizione del pacchetto tra i pali che è abbastanza chiaro almeno per caratteristiche anagrafiche. Ci sarà un investimento su un calciatore giovane ma di grande prospettiva e poi ne arriverà un altro di esperienza e pronto ‘per l’uso’, anche per fare da chioccia. Al momento Handanovic non è più con i nerazzurri, il suo contratto è scaduto il 30 giugno e per questo la caccia è aperta. Sul primo nome, il talento da far crescere, dubbi ce ne sono pochi visto che sono aperti i colloqui per Trubin dello Shakhtar Donetsk. Due giorni fa l’incontro in sede con l’intermediario: come vi abbiamo raccontato, l’Inter vuole abbassare la cifra di 10-12 milioni, contando anche sul contratto in scadenza tra un anno.

Sommer in bilico, l’Inter pensa a un altro veterano: sprint pronto per Lloris

Per il veterano invece si pensa soprattutto a Sommer, che può andare via dal Bayern Monaco. Compirà 35 anni a dicembre, è un giocatore senza dubbio affidabile. Ma ovviamente va pagato ai bavaresi (scadenza 2025) e si parla di almeno 6 milioni di euro. Se non dovesse arrivare l’accordo coi campioni di Germania, allora i nerazzurri dovrebbero dirottare le proprie mire su altri. Due i nomi potenziali: Keylor Navas e soprattutto Hugo Lloris.

In Francia in queste ore stanno rilanciando con forza la pista che porta Hugo Lloris all’Inter. Il portiere del Tottenham, dopo aver lasciato la nazionale, ha già fatto sapere che vorrebbe andare via dagli Spurs e provare una nuova esperienza. L’ex Lione ha un contratto in scadenza tra un anno, ha quasi 37 anni e si libererebbe pagando un indennizzo ai londinesi, che intanto hanno già preso Vicario. Secondo ‘L’Equipe’, l’Inter sarebbe in contatto da diverse settimane con Lloris e nei prossimi giorni piazzerà addirittura l’accelerata che può essere decisiva. Quindi i colloqui informali sono pronti a trasformarsi in un’offerta concreta. Il campione del mondo con la Francia nel 2018, si legge, è allettato dai nerazzurri ma vorrebbe ancora del tempo per decidere. Lloris ha già rifiutato delle proposte da Turchia e Grecia, ma sul piatto ha anche un paio di offerte dall’Arabia Saudita che vanno analizzate attentamente.