Juventus, il nuovo bomber dalla Spagna: costa 30 milioni

La Juventus si attiva sul calciomercato alla ricerca di un attaccante: nuova pista dalla Spagna per i bianconeri

Sono piuttosto intensi i primi giorni di Cristiano Giuntoli da nuovo direttore sportivo della Juventus. A poco tempo dal via ufficiale della stagione per i bianconeri, con il raduno precampionato e quindi con il ritiro, il confronto tra lui e il resto della dirigenza bianconera, incluso Massimiliano Allegri, è serrato, per mettere a punto le strategie ottimali per una stagione in cui non si può assolutamente sbagliare.

Saranno tanti i movimenti in entrata e in uscita, questo è certo, per una Juventus che risulterà verosimilmente stravolta al via effettivo del campionato. Le ambizioni per rinforzare adeguatamente la rosa sono concrete, ma si passa necessariamente per diverse cessioni pesanti. In primo luogo quella di Dusan Vlahovic, che rimane il principale indiziato per dire addio. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, al momento per il serbo non ci sono trattative ancora entrate nel vivo. Ma di certo, a Torino si pensa da tempo a come sostituirlo. E tra i nomi papabili ne spunta uno piuttosto a sorpresa.

Juventus, assalto nella Liga per il dopo Vlahovic: l’attaccante del futuro è En Nesyri

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus potrebbe andare all’assalto per En Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia, che lo scorso maggio ha colpito allo Stadium nella semifinale di andata con gli andalusi.

Il giocatore ha concluso la stagione con 18 reti totali, non un bomber a tutto tondo ma uno che la porta la vede e che lavora molto di fisico per la squadra. Un profilo che potrebbe fare davvero al caso dei bianconeri. La valutazione del Siviglia è di circa 30 milioni di euro, una cifra che però potrebbe essere rivista al ribasso viste le recenti difficoltà economiche del club e la necessità di monetizzare.