Fantacalcio, cosa succede se dimentico di inserire la formazione?

Cerchiamo di capire cosa succede, al Fantacalcio, se una persona si dimentica di inserire la formazione per la giornata specifica.

Il Fantacalcio è molto più di un semplice gioco; è un vero e proprio fenomeno sociale che, ogni anno, coinvolge milioni di persone e permette loro di sfidarsi con l’obiettivo di andare a vincere il fanta campionato.

All’interno del Fanta abbiamo alcune regole ben precise e la prima riguarda il discorso relativo all’asta; non si può iniziare se prima, proprio grazie all’asta, non si forma la rosa.

La rosa deve essere composta da venticinque giocatori: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti. Bisogna andare a formare una squadra equilibrata per avere più possibilità di andare a vincere le singole partite e, di conseguenza, il campionato.

Per formare la rosa vengono utilizzati i crediti; si tratta di soldi virtuali che vengono usati con l’obiettivo di comprare i giocatori per avere la squadra più competitiva possibile. Prima dell’inizio del Fantacalcio bisogna stabilire entro quanto mettere la formazione; solitamente si decide per dieci minuti prima dell’inizio della prima partita.

Nel corso della stagione, però, può anche capitare che ci si dimentichi di inserire la formazione; aspetto complesso e che porta (o meglio può portare) a due diverse situazioni. Cerchiamo di capirlo meglio.

Ho dimenticato la formazione al Fantacalcio

Una delle frasi che, più spesso, può capitare di leggere nei gruppi del Fantacalcio è “Ho dimenticato la formazione“. Situazione non semplice per il diretto interessato che, a seconda di quanto stabilito prima dell’asta, può portare a due diverse penalizzazioni.

La prima riguarda la sconfitta a tavolino per tre a zero; una punizione pesante perché, all’interno del Fantacalcio, ogni giornata può essere decisiva per inseguire il principale obiettivo, la vittoria del fanta campionato.

Questo tipo di penalizzazione viene stabilita anche per spingere i partecipanti ad essere sempre attenti nel giorno delle partite; mettere la formazione non porta via tanto tempo ma con la sconfitta per tre a zero si prova ad evitare questa eventualità.

Passiamo, ora, alla seconda possibilità ed è decisamente meno grave rispetto al tre a zero a tavolino perché permette al diretto interessato di giocarsi la partita. Si tratta dell’inserimento, automatico, della formazione immediatamente precedente al match in questione; da una parte viene garantita la possibilità, al fanta allenatore, di giocarsi la sfida ma dall’altra esiste il rischio di non avere la miglior formazione possibile e di lasciare in panchina potenziali titolari. Queste, dunque, le due possibilità in caso ci si dimentichi di mettere la formazione.