Domani in ritiro e poi sarà addio: una squadra pronta a lasciare il Milan

I rossoneri riprendono ad allenarsi domani: tanti i calciatori con le valigie in mano. Il punto della situazione

Inizierà domani la stagione del nuovo Milan, targato Furlani-Moncada. Sarà un primo giorno di scuola decisamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando il Diavolo si ritrovava da campione d’Italia.

Non ci saranno chiaramente Paolo Maldini e Frederic Massara, ma anche Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli ripartirà senza diverse pedine fondamentali, ma da domani potrà iniziare a conoscere il primo nuovo acquisto, Ruben Loftus-Cheek, che sarà in ritiro al pari di Romero e Sportiello. Qualche giorno di riposo in più per tutti quei calciatori che hanno preso parte alle partite delle Nazionali.

Il gruppo rossonero, così, sarà davvero ridotto all’osso: a parte capitan Calabria, Tomori e il centrocampista inglese non ci sono, di fatto, titolari. Anzi, sono di più i calciatori che sono con le valigie in mano. Ci sarà anche Daniel Maldini, che sarà il primo a lasciare Milanello. La trattativa con l’Empoli è infatti, ormai in fase di definizione. Andrà in Toscana in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Calciomercato Milan, da Origi e Rebic: ecco chi è in uscita

Sarà più complicato, invece, cedere Divock Origi e Ante Rebic, ma entrambi non rientrano più nei piani di mister Stefano Pioli, al pari di Junior Messias. Il brasiliano a breve potrebbe cambiare aria: c’è soprattutto il Torino a pensarci, ma attenzione al Bologna, qualora dovesse cedere Orsolini, o al Genoa.

Altro giocatore con le valigie in mano sono i centrali Caldara, pronto all’ennesimo addio (c’è il Frosinone sulle sue tracce), e Matteo Gabbia. Il Milan non ha ancora deciso se privarsi del difensore cresciuto nelle giovanili del Diavolo, proprio per questioni di lista. Gabbia, però, ha voglia di giocare con continuità e in rossonero è diventato, di fatto, una quinta scelta, alle spalle di Tomori, Kalulu, Kjaer e Thiaw. Tra i convocati anche Adli, Jukgal e Vasquez per i quali difficilmente ci sarà un futuro al Milan.

Elenco convocati: Adli, Bennacer, Calabria, Caldara, Florenzi, Gabbia, Krunic, Junkgal, Loftus Cheek, Maldini, Messias, Mirante, Origi, Pobega, Rebic, Romero, Sportiello, Tomori, Vasquez.