Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 8 luglio 2023

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con Christian Pulisic: “Arriva Capitan America”, si legge in prima pagina. Poi “Il Milan accelera, altro colpo: Pulisic!” Ma l’altra trattativa che si sta scaldando in maniera importante è sull’altra sponda del naviglio. “L’Inter aggancia Lukaku”, scrive la rosea in prima pagina. “La trattativa decolla: Onana a un passo dallo United”, spiega il sottotitolo. Il belga non sarebbe “mai stato così vicino” al ritorno, a titolo definitivo stavolta. Poi di spalla “Ecco la Juve di Giuntoli”. A cui si aggiunge “Il ds su Luiz Henrique e Mavropanos, i nuovi Kvara e Kim”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ in prima pagina apre con Milinkovic-Savic e il bianconero: “Sergej-Juve l’appuntamento”. Il quotidiano spiega che dopodomani è previsto l’incontro con la Lazio. La soluzione per convincere Lotito sarebbe Pellegrini, Rovella più conguaglio. Poi la serie di titoli: “Il Milan ha preso Pulisic”, “Mou torna e chiama Morata”, “Il Napoli insiste per Kilman”. Infine le decisioni della Figc: “Reggina esclusa, Lecco in B”.

‘Tuttosport’ invece apre con le novità dirigenziali della Juve. “John: torniamo a vincere”, il titolo con il messaggio di Elkann alla nuova dirigenza sportiva con Giuntoli a capo. Poi ancora rossonero “Milan, Pulisic c’è. E adesso Reijnders”, e ancora “Nuovo calcio Saudi Arabia. Colpi, milioni e retroscena”. Di spalla invece “Tre punte per Juric. Riecco Dovbyk”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 8 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna l’attenzione è tutta sulla finale dell’Europeo under 21 di questa sera tra la Rojita e l’Inghilterra. “Una final para la historia”, si legge in prima pagina su ‘AS’. La Spagna può essere infatti la prima e unica nazionale con 6 titoli continentali under 21. Sul ‘Mundo Deportivo’ invece c’è “Apuesta Lamine Yamal”. L’ennesimo talento del Barcellona infatti è pronto a essere blindato non appena compirà 16 anni.