Onana ai saluti, l’erede per l’Inter è stato scelto

L’Inter si prepara a dire addio ad Andrè Onana, ecco chi prenderà il posto del camerunense tra i pali: scelta fatta

Una sola annata a Milano, da grande protagonista, per Andrè Onana, che con la maglia dell’Inter ha raggiunto la finale di Champions League. Il portiere camerunense ha raccolto degnamente l’eredità di Handanovic. Ma pare già destinato ad andare via, come da ultime notizie di mercato che vi stiamo raccontando.

Prosegue il forcing del Manchester United su di lui. L’ultima offerta dei Red Devils per Onana è di 50 milioni complessivi, come spiegato da Calciomercato.it. 45 milioni di parte fissa e 5 di bonus, ma la richiesta dei nerazzurri rimane intorno a quota 60 milioni. Ad ogni modo, Onana è fortemente richiesto da Ten Hag, che dopo i trascorsi all’Ajax lo vuole in Inghilterra. La distanza potrebbe ridursi ulteriormente fino al punto d’incontro e all’addio dell’ex Barcellona.

Inter, un portiere esperto per il dopo Onana: c’è una preferenza

Inter che naturalmente dovrà trovare un portiere di grande livello al suo posto se vorrà confermare le proprie ambizioni. Diversi i profili, come noto, che i nerazzurri stanno vagliando a cui affidare i propri pali. Con una scelta che sembrerebbe essere stata fatta dall’ambiente.

Nel tradizionale sondaggio giornaliero su Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale tra i profili di maggiore esperienza farebbe più al caso dell’Inter. Sondaggio vinto dallo svizzero Yann Sommer, già seguito molto da vicino nei mesi scorsi, prima del passaggio al Bayern Monaco, con il 39,6% dei voti. Distanziato di poco David de Gea, che ha appena lasciato lo United e per il quale potrebbe aprirsi un percorso inverso, con il 32,8% dei voti. Convincono decisamente meno invece Hugo Lloris (14,2%) e Keylor Navas (13,4%).