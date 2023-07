Juventus, rinnovo in panchina: UFFICIALE, l’annuncio è doppio

La Juventus provvede al rinnovo di contratto in panchina: arriva il doppio annuncio ufficiale da parte dei bianconeri

Tanti cambiamenti stanno avvenendo attorno alla Juventus, che prova a prendere forma in vista della prossima stagione. La notizia del momento è l’inizio dell’avventura bianconera di Giuntoli. Ci si chiede se il ds riuscirà a ripetere quanto fatto a Napoli e anche quale sarà la sua coesistenza, in termini operativi, con Massimiliano Allegri. I due, intanto, si stanno confrontando sulle strategie. Ma a questo punto pare chiaro che il livornese resterà alla guida in panchina, dopo le incertezze delle settimane precedenti.

Per quanto riguarda la panchina bianconera, arrivano nel frattempo due ufficialità di rinnovo, anche se non riguardano l’allenatore della prima squadra. Confermati per un altro anno, e dunque fino al 30 giugno 2024, rispettivamente alla guida della Next Gen e della Under 19, Massimo Brambilla e Paolo Montero, così come annunciato poco fa dal club bianconero.