Ennesimo colpo di scena: addio Juve, ecco dove può andare

Juventus, nuovo colpo di scena nell’affare: addio ai bianconeri, ecco dove può finire

Tra i protagonisti nella rinascita dell’Arsenal che ha portato i ‘Gunners’ a lottare per il titolo sino alle ultime giornate, Thomas Partey potrebbe ora lasciare Londra per altri lidi.

Il centrocampista ghanese, ex Atletico Madrid, è sotto contratto con il club londinese fino al 2025, ma nonostante la stagione scorsa, costellata anche da qualche infortunio, l’Arsenal è pronto ad una rivoluzione in mediana e dopo Xhaka (finito al Bayer Leverkusen) ora sembra essere il turno di Thomas. Il ghanese piace moltissimo alla Juventus ed è uno dei nomi maggiormente accostati al club bianconero per rafforzare la mediana. La società piemontese prima punta a cedere Zakaria in Premier League e a ricavare un importante tesoretto, che potrebbe servire proprio per arrivare a Thomas Partey.

Juventus, il Manchester United punta Thomas Partey

La Juventus però non è la sola squadra interessata al centrocampista africano. Come riferito dal ‘Sun’, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce del classe 1995.

Dall’Inghilterra infatti riferiscono che ten Hag è un grande estimatore del giocatore e starebbe pensando a lui per rafforzare la mediana, viste anche le uscite di Fred e McTominay, entrambi sul piede di partenza. I ‘Red Devils’ sono molto attivi sul mercato e stanno sondando attentamente il terreno in Italia, in particolare guardando in casa Inter e Atalanta, con Onana e Hojlund grandi obiettivi. Ora però gli inglesi potrebbero provare a mettere i bastoni tra le ruote anche alla Juventus, provando ad anticipare i bianconeri nella corsa a Thomas. Ora toccherà in particolare a Cristiano Giuntoli, da poco approdato alla corte bianconera, decidere se affondare o meno il colpo per il giocatore ghanese.