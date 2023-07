Di Francesco a caccia dell’impresa: “Sono qui per questo”

Frosinone, la presentazione ufficiale di Di Francesco: sono tanti i temi toccati dal neo tecnico dei ciociari

Dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno coincisa con il ritorno in Serie A, il Frosinone vuole stupire tutti ancora una volta. I ciociari, con Di Francesco in panchina che ha preso il posto di Fabio Grosso, non intendono assolutamente fare da comparsa.

Proprio Di Francesco nel corso della conferenza stampa di presentazione ci ha tenuto a precisare i motivi della sua scelta, fissando i primi paletti di una stagione importante per lui e per tutto l’ambiente. Ecco i punti salienti del suo intervento: “Noi insieme alla società potremmo fare grandi cose: vorrei sorriso nei miei ragazzi. Ho maturato questa scelta per ritrovare quel valore umano che a volte si perde nel calcio. Stagione? C’è un’impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fare; lo staff mi aiuterà. Questa squadra se la giocherà con tutte attraverso varie tipologie di lavoro.”

Parlando di modulo, Di Francesco non si sbilancia: “Partiremo col 4-3-3 per non scombinare troppo la squadra, ma alla fine è relativo. Bisogna però dare un’identità alla squadra.” Una chiosa sul calore del popolo del Frosinone, con i tifosi che hanno accolto il loro nuovo tecnico con passione e calore: “Sono rimasto colpito dalla risposta del pubblico: per questo sono qui, ne vedo i valori.”