“Zaniolo meglio di Milinkovic”: Juve, la scelta fa discutere

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo, ma due nomi fanno discutere: tra Milinkovic e Zaniolo la scelta fa discutere

Il mercato della Juventus non è ancora entrato pienamente nel vivo. I bianconeri hanno chiuso alcune operazioni come l’acquisto a titolo definitivo di Milik e salutato alcuni calciatori in scadenza di contratto, ultimo in ordine di tempo Cuadrado.

Mancano però ancora i colpi da novanta, così come le eventuali cessioni importanti, insomma quelle operazioni che possono cambiare il volo ad una squadra che è reduce da due anni senza successi. Allegri ha voglia di rompere il digiuno e Giuntoli è l’uomo prescelto per costruire una rosa capace di tornare a vincere.

Per farlo servirà indovinare i giusti rinforzi, i profili che meglio si adattano al tipo di gioco che ha in mente il tecnico toscano. Due dei nomi più frequentemente accostati alla Juventus sono quelli di Milinkovic-Savic e Zaniolo. Il primo è in scadenza di contratto nel 2024 con la Lazio, il secondo si è rilanciato al Galatasaray, ma non esclude un ritorno in Serie A, come affermato ai microfoni di Tv Play.

Ovviamente è difficile immaginare una Juventus che chiuda il doppio colpo Milinkovic-Zaniolo ed allora occorrerà fare una scelta e in questo caso la preferenza che arriva da un noto giornalista è chiara.

Calciomercato Juventus, Caputi: “Zaniolo più funzionale di Milinkovic”

Milinkovic e Zaniolo nel mirino della Juventus, ma è l’italiano il preferito di Massimo Caputi, almeno in ottica bianconera.

Il giornalista, intervenuto a ‘Radio Bianconera’, ha detto la sua sull’approdo di Giuntoli alla Juve: “Non lo considero come l’arrivo di un top player: sono i giocatori a fare la differenza, non dirigenti o tecnici”. Ecco allora che l’obiettivo dovrà essere “fare un mercato intelligenti, non tanto nell’immediato quanto in prospettiva”.

Infine, ecco il parere sulle piste Milinkovic e Zaniolo: “Zaniolo sarebbe più funzionale”. Toccherà ora alla Juventus decidere con chi e se affondare il colpo, Giuntoli si appresta a vivere il suo primo mercato bianconero ed è chiamato a dimostrare di saper costruire una squadra vincente anche a Torino.