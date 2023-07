Vlahovic-Chiesa possono lasciare la Juve: pro e contro

La Juventus, in questa sessione di mercato, deve fare delle scelte; tra i principali dubbi troviamo, senza dubbio, Vlahovic e Chiesa

Nella scorsa stagione, la Juventus ha faticato e non poco; in campionato, complice la penalizzazione, i bianconeri non sono mai stati realmente in corsa per lo scudetto. Il percorso nelle coppe è stato ancora più negativo: fuori dai gironi di Champions e eliminazione dalla semifinale di Europa League. Una stagione decisamente negativa da mettersi alle spalle; l’obiettivo di Allegri è tornare immediatamente a vincere e l’arrivo di Giuntoli, da questo punto di vista, può sicuramente essere di grande aiuto.

Tante le situazioni da risolvere per il nuovo direttore sportivo: gli acquisti, per dare ad Allegri una rosa che possa essere competitiva fin da subito, le cessioni (sono diversi i giocatori che rischiano di lasciare la Juventus) ma anche due situazioni decisamente spinose. Stiamo parlando di Chiesa e Vlahvovic, due punti fermi di questa squadra ma con possibilità di cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato.

Entrambi non hanno vissuto una stagione semplice; Chiesa, tornato dopo l’infortunio subito contro la Roma nel match disputato a gennaio 2022, ha faticato a ritrovare quella continuità di rendimento e quella capacità di andare a cambiare le partite con una semplice giocata. Vlahovic, invece, è andato in difficoltà sia per una condizione fisica non eccellente sia per un sistema di gioco che non ha esaltato, al massimo, le caratteristiche dei due giocatori.

Diversi i club interessati a Vlahovic e Chiesa; in attesa di capire se arriverà la giusta offerta per portarli via da Torino, ecco i pro e i contro di un loro eventuale addio. Privarsi di due giocatori di questo livello porterebbe, senza dubbio, quella liquidità che la società potrebbe andare a reinvestire sul mercato. I due potrebbero anche trovare una situazione tattica più favorevole.

Chiesa nel 3-5-2 non si trova benissimo; abbiamo visto, specialmente nel secondo tempo contro la Lazio all’Olimpico, come l’azzurro riesca a mostrare le sue qualità più da esterno offensivo del tridente in un 4-3-3. Difficoltà anche per Vlahovic ma non tanto per il modulo; l’ex Fiorentina fatica in una squadra con un baricentro così basso ed ha pochi palloni disponibili.

Vlahovic e Chiesa: ecco perché cederli sarebbe sbagliato

Passiamo, ora, agli aspetti negativi di una loro eventuale cessione; parliamo di due giocatori importanti, con una qualità fuori dal comune e in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. Cederli significherebbe tornare sul mercato per trovare un altro centravanti e un altro esterno offensivo che si abbinino alla perfezione al sistema di gioco di Allegri.

Considerando un mercato dove la Juve deve fare diverse operazioni (difensore, esterno a tutta fascia, centrocampista), non sarebbe il massimo dover intervenire per altri due acquisti. Il mercato dei bianconeri sta entrando nel vivo e sono diverse le situazioni da risolvere; come detto uno dei primi compiti di Giuntoli è capire cosa fare con Vlahovic e Chiesa, due giocatori importanti che rischiano di lasciare la Juventus.