Giuntoli “Dobbiamo lavorare più degli altri” e poi il pensiero per il padre

E’ ufficialmente iniziata l’avventura di Giuntoli alla Juventus; il nuovo direttore sportivo bianconero ha rilasciato la sua prima intervista

E’ ufficialmente iniziata l’avventura di Giuntoli alla Juventus; il direttore sportivo, dopo l’esperienza a Napoli (dove ha costruito una squadra che ha saputo conquistare lo scudetto), si è trasferito in bianconero con la voglia di iniziare un ciclo che possa riportare la Juventus ai vertici del massimo campionato italiano.

I bianconeri, dopo quanto successo nelle ultime stagioni, devono assolutamente tornare a vincere la Serie A; impresa non semplice considerando sia le dirette concorrenti sia la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel migliore dei modi. L’acquisto di Weah è solo il primo tassello della nuova Juventus e ora, in questa sessione di mercato, bisognerà fare diverse operazioni.

In attesa di iniziare a muoversi concretamente sul mercato, Giuntoli ha rilasciato una prima intervista al sito della Juventus. Poche parole ma efficaci da parte del neo direttore sportivo dei bianconeri. Ha iniziato parlando delle sensazioni “Incredibili specialmente per me che andando a vedere la Juve in pullman“. La Juventus è stata poi definita “Affascinante e ambiziosa“.

Giuntoli e il modo di operare “bisogna lavorare più degli altri”

Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri ha anche indicato la strada da seguire per andare ad ottenere risultati importanti. Giuntoli ha sottolineato che “Bisogna lavorare molto più degli altri“; il lavoro, dunque, è l’unica via possibile per raggiungere quanto prefissato ed iniziare un nuovo ciclo vincente.

Non è mancato il ricordo per il padre “Penso a lui, tifava la Juventus e lo ringrazio“. Giuntoli ha poi concluso con una dichiarazione che ha fatto capire, nel miglior modo possibile, quale sarà la strada da percorrere. “Dobbiamo ragionare come noi“. Il gruppo, dunque, è fondamentale per andare a raggiungere gli obiettivi.

Queste, dunque, le prime parole di Giuntoli da nuovo direttore sportivo bianconero; dichiarazioni che fanno capire che tipo di persona è e come vuole lavorare. Ora non resta che attendere il campo o, per meglio dire, le operazioni di mercato. Solo il lavoro ci dirà se la scelta della Juventus è stata quella giusta. Rispetto al Napoli aumentano, sicuramente, le pressioni perché una società come quella bianconera non può aspettare più di trent’anni pe tornare a vincere lo scudetto. Giuntoli, però, sembra avere le idee piuttosto chiare per accorciare notevolmente la distanza con il prossimo successo. Non resta che aspettare i prossimi mesi per vedere il suo lavoro.