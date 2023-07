Svolta incredibile per la Juve: “Rinnovo, per sempre”

La Juventus è al centro di diverse voci di mercato, in attesa dell’ufficialità di Cristiano Giuntoli: ecco cosa sta succedendo

Cristiano Giuntoli, dopo l’addio al Napoli scudettato di Aurelio De Laurentiis, si appresta ad iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sportiva con la Juventus. Nel frattempo, ha già iniziato a prendere confidenza con l’ambiente bianconero.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato alla Continassa per visitare il centro sportivo ed incontrare il chief football officer Francesco Calvo per delineare le strategie di calciomercato. Colloqui anche con l’allenatore Massimiliano Allegri per capire le esigenze e cercare, soprattutto, di piazzare i giocatori in esubero. Oltre alla bomba Leonardo Bonucci, il capitano che ormai appare lontanissimo dalla Juventus, da risolvere le questioni riguardanti i rientranti Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria. Per quest’ultimo, c’è da registrare l’interesse del West Ham, mentre per gli altri ci sarà ancora da lavorare.

Nel frattempo, attenzione anche al futuro di Paul Pogba, sempre nel mirino dei club dell’Arabia Saudita. Nei giorni scorsi, il suo agente Rafaela Pimenta è stata a Torino per parlare con la Juve e ha ribadito la volontà del francese di restare in bianconero. Ma le sirene saudite continuano a suonare e la questione Pogba andrebbe ad intrecciarsi anche con quella che riguarda Milinkovic-Savic, obiettivo primario per il centrocampo di Allegri. “Se la Juve riuscisse ad arrivare a Milinkovic-Savic, si potrebbe provare a trovare una soluzione con Pogba – le parole del giornalista Mario Mattioli a ‘Radio Radio’ – È difficile che torni subito protagonista dopo l’ultima stagione, prima o poi andrà anche lui in Arabia“.

Milinkovic-Savic tra rinnovo e addio: “Può restare per sempre alla Lazio”

Sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio nel giugno del 2024, è intervenuto l’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi: “Se deve scegliere, in questo momento, potrebbe anche restare alla Lazio. E, con un’offerta decente, potrebbe addirittura rinnovare per 4-5 anni”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Stefano Agresti: “Se Milinkovic-Savic rinnova il contratto con la Lazio, lo fa per sempre. Ma se non rinnova, fino all’ultimo giorno di mercato dovremo stare attenti alla Juventus“. Mentre l’ex bomber Roberto Pruzzo ha un’idea precisa: “Escludo che Milinkovic-Savic possa andare via a parametro zero, la cessione ad un altro club o il rinnovo di contratto sono le due vie sono percorribili”.