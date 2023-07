Pugno di ferro di Allegri: cessione o fuori rosa alla Juventus

La Juventus, Allegri e Giuntoli al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: un senatore non rientra più nei piani della ‘Vecchia Signora’

Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra la Juventus e Leonardo Bonucci, con il capitano bianconero e della Nazionale che potrebbe salutare Torino già questa estate.

L’esperto difensore classe ’87 sarebbe ai margini della rosa di Massimiliano Allegri e relegato in coda nelle gerarchie del tecnico della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione. Nemmeno l’arrivo di Cristiano Giuntoli a capo dell’area tecnica sembra aver cambiato la situazione, con il nuovo uomo mercato della Juve a caccia di profili più giovani e integri fisicamente per rinforzare il pacchetto difensivo di Allegri. La dirigenza della Continassa e il tecnico hanno quindi aperto le porte della cessione per Bonucci, che nel frattempo sta riflettendo sul suo futuro e ha come obiettivo la convocazione in Nazionale per gli Euro 2024.

Calciomercato Juventus, Bonucci fuori dal progetto: divorzio in vista

La situazione sarebbe ormai arrivata a un punto di non ritorno, senza possibili dietrofront tra le parti in causa.

Il rapporto con Allegri sarebbe insanabile e difficilmente le cose cambieranno nelle prossime settimane prima dell’inizio della stagione: a riportarlo è Luca Momblano, intervenendo a ‘Juventibus’. La Juventus sta cercando una sistemazione per il capitano e, oltre al Newcastle, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di alcune società della Ligue 1 e della Major League Soccer americana. I bianconeri sperano anche in una ricca chiamata per il giocatore da parte dei facoltosi club dell’Arabia Saudita. Se Bonucci continuasse a fare muro all’addio, rischierebbe anche di finire fuori rosa come aggiunge Momblano. Allegri e la Juve quindi avrebbero deciso di fare a meno dell’ex difensore di Inter, Milan e Bari per il futuro, con l’obiettivo di liberare una casella in difesa e alleggerire le casse della Continassa considerando il pesante ingaggio da 12 milioni di euro lordi (6,5 milioni al netto) del 36enne centrale.