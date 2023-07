Juve, addio certo: “Anno di transizione, via uno tra Chiesa e Vlahovic”

Juventus, addio che sembra ormai una certezza: “Via uno tra Chiesa e Vlahovic, sarà un anno di transizione”

“Quest’anno per la Juventus sarà un anno di transizione, figlio della rivoluzione che sta arrivando. L’obiettivo poi resta quello di vincere. Sarà un anno di rivoluzione ma non così marcata”. A parlare è Marco Guidi, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha parlato di Juventus e in particolare del mercato bianconero.

Guidi ha parlato in diretta a TV PLAY, sottolineando come sarà importante costruire una sinergia tra Giuntoli e Allegri: “Allegri è meno sensibile a certe rivoluzioni rispetto a Spalletti. Servirà collaborazione, era più facile decidere con Spalletti” sottolinea Guidi. Lo stesso giornalista ha affermato come sarà probabile un addio pesante: via uno tra Vlahovic o Chiesa. “La Juventus non svenderà i propri giocatori. Il Newcastle sta prendendo informazioni su Chiesa, mentre per Vlahovic siamo in attesa del valzer di attaccanti che potrebbe coinvolgerlo. Il Chelsea ci sta pensando, ma per ora si tratta di idee. Uno dei due, o anche entrambi, potrebbero salutare, ma potrebbero restare nel caso in cui il club dovesse far cassa in altri modi”.

La cessione di Chiesa o di Vlahovic dipenderà però dalle eventuali offerte: “Non è facile convincere in questo momento una big ad investire su Vlahovic viste le condizioni fisiche. Il serbo si porta dietro una pubalgia da un anno e questo può spaventare. Chiesa invece paradossalmente è più integro. Alla fine tutto dipende dal mercato e dalle offerte che arriveranno”.