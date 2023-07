Colpo di scena Zaniolo, blitz decisivo: pagano la clausola

Dalla Turchia trapela importanti novità sul futuro di Nicolò Zaniolo, al centro di una vera e propria telenovela di mercato

Negli ultimi anni il profilo di Nicolò Zaniolo si è preso luci della ribalta anche in sede di calciomercato. Approdato al Galatasaray a febbraio, l’esterno offensivo italiano si è messo in luce rendendosi protagonista di una buona seconda parte di stagione. La sua avventura ad Istanbul, però, potrebbe già essere al capolinea.

Sondato da diversi club, nelle ultime settimane Zaniolo è ritornato prepotentemente in auge in ottica Juve. Per sua stessa ammissione, l’ex gioiello della Roma non direbbe di no ad un approdo all’ombra della Mole. Dal canto suo, però, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per Zaniolo solo se venisse ceduto Federico Chiesa, il cui rinnovo con la Juve è ancora in alto mare. Alla luce del rapporto non di certo roboante con Allegri, l’ex Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni importanti. Le offerte dalla Premier di certo non mancano, il che potrebbe creare le premesse per un interessante effetto domino. Stando a quanto riferito dalla Turchia, però, per la Juve potrebbe non essere così facile riuscire a mettere le mani su Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino dell’Al-Hilal: proposta a sorpresa

Forte della clausola da 35 milioni di euro inserita al momento della firma, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto di quella valutazione. I contatti con la Juve non hanno portato ad offerte concrete da parte della ‘Vecchia Signora’, che preferirebbe eventualmente intavolare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Come evidenziato da ‘Fotomac’, però, il futuro di Zaniolo potrebbe rappresentare un vero e proprio rebus. L’Al-Hilal, infatti, avrebbe messo nel mirino proprio l’esterno italiano, per il quale sarebbe disposto a pagare per intero la clausola da 35 milioni di euro. Su diktat preciso di Jorge Jesus il club saudita avrebbe alzato il pressing per Zaniolo irrompendo nelle trattative con un’offerta che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Staremo a vedere se ci saranno risvolti concreti a riguardo.