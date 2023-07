Allenatore sotto inchiesta: rischia squalifica di 22 giornate

Sono diversi i casi in cui un tecnico rischia una squalifica per alcune dichiarazioni sbagliate o per dei comportamenti decisamente eccessivi

Nell’ultima stagione sono stati diversi i tecnici che si sono resi protagonisti; non possiamo, ovviamente, non citare Guardiola che ha vinto il triplete con il Manchester City. E’ andato vicino al successo anche Mourinho; il tecnico giallorosso ha sfiorato la seconda vittoria europea consecutiva con la Roma in una partita caratterizzata dalle polemiche. L’allenatore portoghese ha criticato pesantemente l’operato dell’arbitro Taylor rimediando quattro giornate di squalifica da scontare nella prossima Europa League.

Non solo la squalifica in ambito internazionale; Mourinho, infatti, ha rimediato anche dieci giorni di squalifica per la prossima stagione di Serie A. Questo vuole dire che il tecnico portoghese salterà le prime due partite tornando a disposizione solamente alla terza giornata contro il Milan. Da quando è tornato in Italia, l’allenatore portoghese ha avuto diverse giornate di squalifica per i suoi comportamenti, molto spesso, eccessivi nei confronti della classe arbitrale.

Mourinho, dunque, è uno degli allenatori più colpiti (dal punto di vista disciplinare) per le sue dichiarazioni contro la classe arbitrale; il portoghese, però, difficilmente può raggiungere la situazione che ha colpito il tecnico del Palmeiras. Una vicenda che rischia di entrare, di diritto, nei libri di storia calcistica soprattutto se dovesse essere confermato il massimo della squalifica nei confronti del tecnico.

Abel Ferreira rischia una maxi squalifica: lunedì la decisione

L’allenatore del Palmeiras, nella giornata di lunedì, sarà giudicato (come riportato da ge.globo) per due situazioni diverse ma che, nel complesso, potrebbero portare ad una squalifica di ventidue giornate. Il primo caso riguarda quanto successo in un match. di Coppa brasiliana, disputata contro il Fortaleza. Il tecnico rischia una squalifica per aver mancato di rispetto agli arbitri; situazione complessa e che può portare da una sei partite di squalifica.

Abbiamo poi il secondo caso che vedrà Abel Ferreira essere giudicato sempre nella giornata di lunedì; facciamo riferimento a quanto successo con Calleri, l’attaccante del San Paolo. Si tratta di una situazione ancora più pesante dal punto di vista disciplinare; il tecnico, infatti, rischia da due a dieci giornate per essere stato protagonista di una rissa.

Abel Ferreira, però, rischia anche da una a sei giornate per un comportamento non conforme dal punto di vista dell’etica sportiva. Facendo un rapido calcolo, dunque, il tecnico può ricevere un minimo di quattro giornate fino ad un massimo di ventidue. Lunedì la decisione ma il rischio che possa subire una maxi stangata sembra piuttosto concreto.