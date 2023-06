Stangata Roma, UFFICIALE: mano pesante della Uefa su giallorossi e Mourinho

Mano pesante della Uefa sulla Roma e José Mourinho per quanto accaduto dopo la finale di Europa League contro il Siviglia

Il tecnico giallorosso ha ricevuto una squalifica di quattro giornate, mentre per il club giallorosso c’è una multa di 50mila euro e il divieto di vendita ai propri tifosi di biglietti per il settore ospiti per una partita.

Ma non è tutto perché la Uefa ha imposto alla Uefa di ripagare i danni causati dai propri tifosi in Ungheria, contattando entro trenta giorni la federcalcio ungherese. Inoltre altri 5mila euro di multa sono stati comminati per il comportamento della squadra sul terreno di gioco. Tutto relativo alla finale contro il Siviglia, quando Mourinho si scagliò al termine della gara contro l’arbitro Taylor, insultato poi anche da alcuni tifosi romanisti all’aeroporto.

Roma, stangata dalla Uefa

Non soltanto la partita contro il Siviglia, la Uefa ha punito la Roma anche per la semifinale contro il Bayer Leverkusen.

In questo caso la Uefa ha sanzionato la società capitolina con una multa di trentamila euro e con la chiusura parziale di un settore dello stadio Olimpico (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest) per una partita. Inoltre, altra multa di 32.500 euro per l’accensione di fuochi d’artificio e di 18mila euro per ostruzione di pubbliche vie di passaggio.

Infine, la Uefa ha deciso anche le sanzioni per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Il club inglese è stato multato di 50mila euro con divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti ai propri tifosi per due partite, di cui una sospesa. Altra sanzione di 8mila euro per invasione di campo.