Non solo Trubin, l’Inter rifà la porta: colpo dalla big

L’Inter sta per cedere Onana al Manchester United e deve ricostruire interamente il terzetto di portieri: oltre a Trubin c’è il colpo dalla big

L’Inter si rifà la porta. Dopo Cordaz, andato all’Al-Nassr, e Handanovic che non ha rinnovato il suo contratto, Onana potrebbe lasciare i nerazzurri considerato il rilancio del Manchester United.

L’affare sembra destinato a chiudersi con un ulteriore piccolo sforzo del club inglese e questo significa che Inzaghi il prossimo anno si ritroverà un terzetto di portieri completamente nuovo. Vi abbiamo raccontato dell’incontro con l’intermediario di Trubin, 21enne dello Shakhtar Donetsk, in prima fila tra i possibili sostituti dell’attuale numero 1 nerazzurro. Un profilo giovane che avrebbe però bisogno di un compagno di esperienza, in modo da consentirgli di ambientarsi al meglio al calcio italiano e non risentire dell’impatto.

Così, se per il ruolo di terzo è possibile il ritorno di Di Gennaro, attualmente al Gubbio, insieme a Trubin potrebbe arrivare anche un altro estremo difensore e Marotta e Ausilio stanno guardando in casa di una big.

Calciomercato Inter, Sommer per la porta

Il nome è quello di Yann Sommer, lo scorso anno acquistato dal Bayern Monaco per far fronte al grave infortunio di Neuer. I bavaresi non hanno intenzione di puntare su di lui anche nella prossima stagione e sono disposti a cederlo per una cifra vicina a quella spesa sei mesi fa (sei milioni di euro).

In particolare, lo svizzero – stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’ – nei piani dell’Inter sarebbe il primo colpo da chiudere per la porta. Marotta vorrebbe garantire subito a Inzaghi un estremo difensore di esperienza, qual è il 34enne ex Borussia Moenchengladbach che tra l’altro è stato vicino ai nerazzurri già lo scorso gennaio, quando era in scadenza di contratto.

Soltanto dopo Sommer, l’Inter chiuderà anche per un portiere più giovane, come potrebbe essere appunto Trubin.