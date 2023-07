Il Psg mette in vendita Mbappé: fissata la cifra monstre per la cessione

Il Paris Saint-Germain fissa il prezzo di Kylian Mbappé: sembra ormai inevitabile l’addio dell’attaccante francese in questa sessione di mercato

Un vero e proprio aut aut per Kylian Mbappé: il Paris Saint-Germain mette l’attaccante francese con le spalle al muro e fissa il prezzo per la cessione.

Dopo aver annunciato di non voler rinnovare fino al 2025 il contratto che lo lega al Paris-Saint Germain, ora Kylian Mbappé si trova a dover fare una scelta: firmare un nuovo contratto o lasciare Parigi. Un’ipotesi, quella della cessione, che appare più probabile stando a quanto annunciato nelle scorse ore dal presidente Nasser Al-Khelaïfi, aprendo di fatto lo scenario di un divorzio anticipato.

In particolar modo, il giocatore ora dovrà dare una risposta al club in merito al suo futuro: entro due settimane dovrà decidere se firmare o meno un nuovo contratto oppure accettare di essere messo sul mercato. Nasser Al-Khelaïfi ci ha tenuto a sottolineare che il giocatore non andrà via a parametro zero: ecco perché la cessione dovrà avvenire quest’estate, onde evitare che l’ex Monaco vada via a parametro zero.

Calciomercato Paris Saint-Germain: fissato il prezzo di Mbappé

Da qui a qualche settimana, dunque, si deciderà il futuro di Kylian Mbappé. Resta da capire chi sarà disposto a sborsare una cifra importante per portare via da Parigi l’attaccante classe ’98 e costato ben 180 milioni al Paris Saint-Germain per portarlo via dal Monaco nell’estate del 2018.

Considerando anche il ricco rinnovo firmato poco più di un anno fa, con tanto di lauto bonus, il Paris Saint-Germain avrebbe fissato il prezzo di Kylian Mbappé per una cifra che oscilla tra i 200 ed i 250 milioni di euro. Un costo particolarmente alto, che pochi club al mondo potrebbero sostenere, magar in Premier League o in Arabia Saudita, anche se il giocatore vorrà ancora confrontarsi con la realtà del calcio europeo.