Classifica marcatori Lazio: i capocannonieri di tutti i tempi

La Lazio è una delle principali squadre della Serie A; andiamo a vedere i cinque migliori marcatori nella storia dei biancocelesti.

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, la Lazio; il club biancoceleste, da diverse stagioni, lotta per un posto in Champions e provare ad arrivare in fondo nelle coppe.

L’obiettivo della squadra capitolina è quello di continuare a crescere in modo da essere un club in grado di lottare per la vittoria dello scudetto.

La Lazio, nella sua storia, ha avuto diversi realizzatori importanti; andiamo a vedere quali sono i cinque migliori realizzatori nella storia del club biancoceleste. Il primatista di questa speciale classifica è un giocatore ancora in attività e che vuole continuare a scrivere la storia della Lazio.

Ciro Immobile

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Ciro Immobile; l’attaccante ha trovato, nella Lazio, il suo posto felice realizzando (fino a questo momento) 196 gol in totale.

Un numero importante che, nella prossima stagione, potrà essere incrementato; parliamo, infatti, di un giocatore con una media realizzativa semplicemente straordinaria con la Lazio, e tutto il popolo biancoceleste, a fare affidamento sui suoi gol per raggiungere gli obiettivi prefissati. Giocatore entrato, di diritto, nel cuore dei tifosi del club capitolino.

Silvio Piola

L’importanza di un giocatore come Immobile si capisce anche dal fatto che, nella classifica marcatori dei biancocelesti, ha superato un certo Silvio Piola capace di totalizzare 159 reti con la Lazio.

Silvio Piola è stato il simbolo della squadra biancoceleste dal 1934 al 1943 è stato un centravanti forte sì fisicamente ma con una tecnica che gli permetteva di essere ancora più pericoloso per la difesa avversaria.

Giuseppe Signori

Al terzo posto di questa special classifica troviamo Giuseppe Signori che ha giocato nella Lazio per cinque stagioni totalizzando, in totale, 127 gol.

Vince, per ben tre volte, la classifica dei marcatori e diventa (di diritto) uno dei simboli del popolo biancoceleste. Poteva giocare sia da prima punta sia esterno offensivo per via della sua straordinaria qualità tecnica.

Giorgio Chinaglia

Dal 1969 al 1976 ha vestito la maglia della Lazio diventando un simbolo del popolo biancoceleste. Con il club capitolino ha vinto un campionato di Serie A realizzando, in totale, 123 gol.

A livello tecnico è stato un centravanti centrale molto abile all’interno dell’area di rigore; impossibile, per i tifosi biancocelesti, dimenticare un giocatore che ha scritto pagine indimenticabili nella storia di uno dei club più importanti del massimo campionato italiano

Bruno Giordano

Questa speciale classifica la chiudiamo con Bruno Giordano, ex attaccante che nella storia della Lazio ha realizzato ben 116 gol. Tra le giovanili e la prima squadra è stato, nel club biancoceleste, dal 1969 al 1985.

Centravanti con caratteristiche da trequartista; tra le sue principali qualità possedeva, senza ombra di dubbio, il dribbling e la capacità di essere assolutamente letale all’interno dell’area di rigore avversaria.

Bruno Giordano è stato, possiamo dirlo senza nessun problema, uno dei giocatori più amati nella storia della Lazio e ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore del popolo biancoceleste.