Spalletti e i rivali: la scelta per il futuro

Luciano Spalletti non resterà fermo un anno: nessun anno sabbatico per l’allenatore reduce dalla vittoria dello scudetto

Nella recente intervista a Calciomercato L’Originale, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo futuro dopo la vittoria dello scudetto alla guida del Napoli. Diverse le ipotesi per il futuro del tecnico toscano.

“Futuro alla Juventus? A chi ti vuole bene non fai un torto. L’equazione con Giuntoli è sbagliata“ ha dichiarato Luciano Spalletti in una recente intervista, commentando le voci che lo vorrebbero sulla panchina della Juventus in futuro. E sulla possibilità di tornare in panchina a stretto giro di posta, il tecnico toscano ha spiegato: “Vedremo a dicembre”, aprendo le porte alla possibilità di prendere una squadra in corso quest’anno.

L’allenatore ex Zenit, dunq

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Spalletti smentisce di volersi prendere un anno sabbatico: “Vedremo a dicembre…”. Su quale panchina lo vedreste meglio a campionato in corso❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 5, 2023

ue, potrebbe rimettersi in gioco nel corso della prossima stagione. Il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus apre le porte allo scenario bianconero per il tecnico toscani, ma non solo: Spalletti potrebbe sedersi anche sulle panchine di Milan e Fiorentina in Italia e su quella del Real Madrid in Italia, prendendo il posto di Carlo Ancelotti, prossimo commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Futuro Spalletti: la Juventus nel suo futuro?

Nel sondaggio odierno sul canale Twitter ufficiale di Calciomercato.it, vi abbiamo chiesto su quale panchina vedreste meglio Luciano Spalletti nel corso della prossima stagione.

L’opzione più votata è la Juventus, scelta dal 33,1% dei votanti. La squadra bianconera è seguita dal Milan, indicata dal 31,4% dei partecipanti al sondaggio come squadra ideale per la prossima avventura di Luciano Spalletti. Più attardata, col 20,3% dei voti, l’opzione Real Madrid mentre la Fiorentina è stata indicata dal 15,3% dei partecipanti al sondaggio.