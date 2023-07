Si torna in tribunale: nuova penalizzazione e mercato bloccato

Rischio penalizzazione e mercato bloccato, si torna in Tribunale per un nuovo caso. Tutti i dettagli

Un nuovo caso extra-campo travolge la big europea. Ci sono effetti immediati sul calciomercato estivo e potrebbe non essere ancora finita.

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, infatti, la DNCG, l’organo di vigilanza finanziario del calcio francese, ha stabilito che il Lione non potrà operare liberamente in questa sessione di mercato. L’OL è finito sotto la lente di ingrandimento per l’attuale massa salariale, che supera i limiti consentiti e che dovrà essere ridotta prima di fare nuovi acquisti. Inizia dunque nel peggiore dei modi l’avventura del nuovo presidente John Textor, recentemente subentrato a Jean-Michel Aulas alla guida del Lione. Ma potrebbe non essere finita.

Lione, rischio mercato bloccato e addirittura penalizzazione: cosa succede

Il club francese è già stato sanzionato con un multa ed il calciomercato estivo sarà sotto la lente di ingrandimento dell’organo di vigilanza finanziario.

I rischi più grandi, però, possono diventare dall’intera sessione di mercato bloccata addirittura alla penalizzazione di punti nel prossimo campionato. Il Lione è dunque chiamato a rimettere subito a posto i propri conti.