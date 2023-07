Milinkovic-Savic, blitz e firma ad un passo: Juventus beffata

Milinkovic-Savic interessa, e non poco, alla Juventus; la società bianconera, però, rischia di essere beffata da un altro club

Uno dei giocatori più richiesti in questa sessione di mercato è, senza ombra di dubbio, Milinkovic-Savic; il centrocampista, in forza alla Lazio, riesce ad abbinare la forza fisica, la qualità tecnica e la capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Uno come lui garantisce, alla propria squadra, un numero importante di gol e assist; nell’ultima stagione il suo apporto è stato fondamentale per la qualificazione dei biancocelesti alla prossima Champions League.

La Juventus, come sappiamo, è molto interessata al giocatore; i bianconeri, nonostante il rinnovo di Rabiot, vogliono fare un altro grande colpo a centrocampo in modo da regalare ad Allegri un reparto che possa essere assolutamente determinante nel corso della prossima stagione. Un centrocampista con le caratteristiche di Milinkovic-Savic alzerebbe, e non poco, la qualità della rosa bianconera garantendo ad Allegri un’altra soluzione offensiva piuttosto importante.

Portarlo via dalla capitale non è affatto semplice considerando la volontà dei biancocelesti di non cedere il talento serbo per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la prossima Champions League. Tra la Juventus e la possibile permanenza alla Lazio troviamo un club, l’Al-Hilal con una disponibilità economica decisamente importante e pronto a sborsare diversi milioni per garantirsi le prestazioni di Milinkovic-Savic. La Juventus, dunque, rischia di restare beffata e perdere uno dei principali obiettivi di mercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Milinkovic-Savic, l’Al-Hilal in forte pressing: pronti 40 milioni di euro

Su Milinkovic-Savic è piombato il forte interesse dell’Al-Hilal; come riporta un quotidiano saudita, il club vuole portare in casa uno dei giocatori più importanti del massimo campionato italiano. Il centrocampista della Lazio, come detto, ha caratteristiche uniche e porterebbe non pochi benefici all’interno di una squadra.

Stando sempre a quanto riporta il quotidiano saudita, l’Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto quaranta milioni di euro; una cifra che accontenterebbe le richieste economiche di Lotito. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, è facile immaginare che il club saudita mette sul piatto un contratto decisamente importante per convincere il giocatore a lasciare il campionato italiano. Milinkovic-Savic, in questa sessione di mercato, può andare via dalla Lazio e sul talento serbo ci sono diversi club interessati; in Italia il principale è la Juventus ma i bianconeri rischiano di essere superati dall’Al-Hilal, uno dei club che, a suon di milioni, sta entrando prepotentemente in questa sessione di mercato.