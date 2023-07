Milinkovic-Savic, messaggio a Juve e Inter: “Servono 50 milioni”

Uno dei giocatori più richiesti in questa sessione di mercato è Milinkovic-Savic; per il centrocampista, però, servono cinquanta milioni

Nell’ultima stagione è stato uno dei giocatori più importanti per la Lazio; se i biancocelesti hanno chiuso il campionato al secondo posto, ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League, il merito è stato anche di Milinkovic-Savic. Nove gol e otto assist il rendimento in Serie A di uno dei giocatori più forti nel suo ruolo; siamo di fronte ad una mezzala abile tecnicamente, forte nel gioco aereo, fisica e con la possibilità di portare un numero importante di gol e assist alla propria squadra.

Il contratto del classe 1995 scade il trenta giugno del 2024; la Lazio, per non rischiare di perderlo a zero, potrebbe cederlo in questa sessione di mercato. I biancocelesti, come detto, si sono qualificati alla prossima Champions League e, per affrontare al meglio la competizione, hanno bisogno di una rosa di assoluta qualità. Ecco perché non possiamo escludere una permanenza di Milinkovic-Savic nella capitale con la possibilità di andare a rinnovare il contratto del giocatore per evitare di perderlo a zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Nel calciomercato, però, nulla può essere sicuro fino a quando non escono i comunicati ufficiali; la sensazione è che il futuro di Milinkovic-Savic sarà in bilico fino all’ultimo. Le pretendenti, per un giocatore con le sue caratteristiche non mancano ma bisogna fare i conti con la richiesta economica di Lotito; il patron biancoceleste, infatti, sembra chiedere molto di più di venticinque milioni di euro.

Milinkovic-Savic, la richiesta della Lazio: servono cinquanta milioni di euro

In Serie A sono due le squadre che sembrano essere maggiormente interessate a Milinkovic-Savic e una è la Juventus; i bianconeri, nonostante il rinnovo di Rabiot, vogliono fare un grande colpo in mezzo al campo e il profilo del centrocampista della Lazio è perfetto per alzare la qualità della rosa a disposizione di Allegri. Per quanto concerne l’Inter, il club è interessato anche per la presenza di Inzaghi che conosce molto bene il giocatore.

Bianconeri e nerazzurri, però, devono fare i conti con la richiesta economica della Lazio; stando a quanto riportato da Fabrizio Romano a SOSFantaLive “Non penso che Lotito venda Milinkovic a 25/30 milioni. Ne servono cinquanta“. Una cifra, dunque, molto più alto di quello che si poteva immaginare considerando il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2024. Sempre secondo Fabrizio Romano “Una squadra estera può cavarsela con 35/40 milioni“. Possiamo sottolineare, dunque, come portare via Milinkovic dalla Lazio sia una vera e propria impresa per tutti.