Juventus, Allegri propone uno scambio al Milan: stavolta Pioli ci pensa

La Juventus ha effettuato un tentativo col Milan per uno scambio: dopo l’iniziale rifiuto le riflessioni sono in corso

La Juventus spera di sbloccare presto il mercato in uscita per dare il via alla campagna di rafforzamento ‘pesante’. Sono già arrivati Milik e poi Weah, senza contare poi il rinnovo di Adrien Rabiot, che dà una svolta al centrocampo bianconero ma non basta. Perché il problema, appunto, è sulle uscite e i troppi esuberi che intasano il reparto.

Zakaria, Arthur e McKennie impediscono – insieme alla mancata cessione di un big tra Vlahovic e Chiesa – l’arrivo di un big in mediana. Milinkovic-Savic e Koopmeiners rappresentano al momento due obiettivi, ma difficilmente raggiungibili. Anche se l’intenzione resta quella di affondare il colpo, prima o dopo. È quindi il momento di sondare possibilità, occasioni, sperando nella svolta o in qualche coincidenza di necessità. Come potrebbe essere quella del Milan, che dopo l’addio di Tonali cerca rinforzi a centrocampo. È arrivato sì Loftus-Cheek, ma la mediana rossonera ha bisogno di diversi puntelli considerando l’importanza della cessione e l’indisponibilità di Bennacer ancora per diverso tempo. Nei giorni scorsi si è parlato dell’idea della Juve, uno scambio tra McKennie e Pierre Kalulu. Con Allegri che cerca un rinforzo in difesa, il francese sarebbe un’ottima mossa anche per la sua grande duttilità: può giocare a tre e a quattro sia come centrale che come terzino. Ma lo scenario non sembrava scaldare più di tanto il Milan.

McKennie per Kalulu: la Juventus ci prova e ora il Milan riflette

Secondo ‘Tuttosport’, per McKennie ci sono sondaggi dalla Premier League ma molto difficilmente la Juventus riuscirà a guadagnare i 35 milioni del riscatto previsto con il Leeds, poi retrocesso. Il quotidiano torinese parla di un Milan che – dopo l’iniziale rifiuto – ora starebbe riflettendo su questa operazione di scambio tra l’americano e Kalulu.

Per Pioli, lo statunitense ex Schalke sarebbe un nome di buona affidabilità, in grado di giocare nei due così di centrocampo come da mezzala e addirittura da esterno come ha fatto spesso alla Juventus. E al tempo stesso, come ricordato prima, i bianconeri avrebbero a disposizione un jolly difensivo giovane e di buone speranze – già campione d’Italia – in attesa di capire il futuro di Bonucci. In questo caso andrebbero verificate le cifre, ma più di una volta le due società hanno dimostrato poter mettere in piedi degli affari di mercato.