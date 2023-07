Il deferimento FIGC ora è UFFICIALE: patteggiamento e penalizzazione

Deferimento ufficiale per il club che ora dovrà scontare dei punti di penalizzazione nella prossima stagione

Deferimento ufficiale e penalizzazione in arrivo. Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale la Sampdoria (a titolo di responsabilità diretta) per la violazione dell’articolo 6, comma 1, e per responsabilità propria per la violazione dell’articolo 33, comma 2.

Il deferimento riguarda il mancato versamento, entro il 30 maggio 2023, di una quota delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023. Come si legge nella nota diramata dalla Figc, l’inchiesta ha riguardato anche le posizioni dei legali rappresentanti pro tempore del club Gianni Panconi e Alberto Bosco. Questi hanno chiesto il patteggiamento, accolto dalla Procura Federale.

Sampdoria deferita, si va verso la penalizzazione

Si attendono ora le decisioni dei giudici federali, ma è probabile che il club blucerchiato inizi la prossima stagione con una penalizzazione in classifica.

In particolare, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la sanzione dovrebbe essere inferiore ai quattro punti preventivati in un primo momento. La Samp potrebbe partire con un -2 in classifica nel prossimo campionato di Serie B. Questo perché la società spera che venga tenuto in debita considerazione anche il problema tecnico che ha impedito di adempiere a tutti i pagamenti in tempo utile.

Con una penalizzazione ridotta, la formazione ligure spera di poter lottare fin da subito per un immediato ritorno in Serie A dopo aver affidato a Pirlo la guida della squadra.