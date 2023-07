Calendario Serie A, subito derby: inizio shock per Milan e Inter

La Serie A 2023-2024 inizia dalla stesura dei calendari, il primo passo per capire come sarà la prossima stagione

Il nuovo campionato di Serie A sta iniziando a prendere forma; il primo passo, come sempre, è la stesura dei calendari. Si tratta dello step principale per rendersi conto di come sarà la nuova stagione e farsi una prima idea su quando ci saranno i big match e gli intrecci delle partite di campionato con quelle internazionali. Un prodotto che, ultimamente, sta perdendo il suo appeal ma la stesura del calendario (in programma oggi alle 12) tiene incollati davanti al televisore milioni di italiani.

Andiamo a vedere i criteri perché nella stesura del calendario ci sono degli aspetti che non possiamo non tenere in considerazione. Il primo riguarda il fatto che, come per le ultime due stagioni, i match di andata non avranno lo stesso ordine delle partite di ritorno. Bisogna poi considerare come non sia possibile avere, in entrambi i gironi, più di due match consecutivi in casa o o in trasferta. Qualora ci dovessero essere due coppie di partite consecutive in casa o in trasferta, una coppia deve (per forza di cose) essere in casa e una in trasferta. Ci sono dieci club (Roma, Lazio, Milan, Inter, Juventus, Torino, Empoli, Fiorentina, Napoli e Salernitana) per i quali è obbligatorio avere l’alternanza casa trasferta.

Bisogna poi considerare, ed è una situazione molto importante, come nella prima, nella seconda, nella trentottesima giornata ma anche in occasione del turno infrasettimanale e della giornata immediatamente precedente, non sono possibili le sfide tra Atalanta, Inter, Lazio, Milan, Juve, Roma e Napoli e non ci saranno neanche i derby tra le squadre di Torino, Milano, Roma, tra le due toscane e tra le due campane. Le squadre che giocano le tre competizioni internazionali (Champions, Europa e Conference League) non si possono incrociare nelle giornate che intercorrono tra due turni europei. Concludiamo con il discorso sui derby che devono essere disputati in giornate diverse.

Calendario Serie A, la simulazione della prima giornata

Andiamo ora a vedere cosa è uscito fuori dalla simulazione della prima giornata di Serie A; sono uscite gare interessanti e una su tutte il derby tra Monza e Milan. Non semplice neanche l’inizio per l’Inter che, secondo questa simulazione, affronterebbe la Fiorentina in un remake della finale di Coppa Italia.

Meno complicati, almeno sulla carta, gli impegni per Napoli, Roma e Juventus; trasferta insidiosa per la Lazio. Ecco, nel dettaglio, la prima giornata di Serie A secondo la simulazione di Calciomercato.It.