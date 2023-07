Calciomercato Inter: i dieci peggiori giocatori passati alla storia

L’Inter ha acquistato, nel corso della sua storia, giocatori che hanno deluso le aspettative; ecco i peggiori dieci nel club nerazzurro.

I nerazzurri, nell’ultima stagione, hanno vinto due titoli e sono andati ad un passo dal sogno Champions League; in finale, contro il Manchester City, i ragazzi di Inzaghi sono stati fermati dal poco cinismo sotto porta di Lautaro prima e Lukaku poi.

Parliamo di due giocatori molto importanti che l’Inter ha acquistato per migliorare la propria rosa dal punto di vista qualitativo; nel corso della sua storia, però, i nerazzurri hanno anche sbagliato alcuni acquisti. Andiamo a vedere i dieci peggiori giocatori che hanno militato in uno dei club più importanti del massimo campionato italiano.

Gabriel Batistuta

Arrivato dopo l’esperienza alla Roma (dove trascinò i giallorossi) alla vittoria dello scudetto; Batistuta non è riuscito a fornire il giusto contributo all’Inter.

In nerazzurro faticò ad essere quel giocatore straripante che avevamo ammirato sia con la maglia della Fiorentina sia con quella della Roma.

Ricardo Quaresma

Acquistato per volere di Mourinho, Quaresma fu uno dei pochi sbagli del tecnico portoghese. Le prestazioni positive in maglia nerazzurra sono veramente poche

Non lascia un bel ricordo nella mente dei tifosi dell’Inter; il suo arrivo, per trenta milioni di euro, è stato senza dubbio uno degli errori di mercato del club milanese.

Geoffrey Kondogbia

Passiamo, ora, ad un centrocampista come Kondogbia; arrivato con tante aspettative, il giocatore ha faticato a mostrare le sue qualità ed è stato protagonista di diverse prestazioni sottotono.

Kondogbia, lo possiamo dire senza troppi problemi, ha faticato e non poco ad imporsi nel massimo campionato italiano.

Gabiel Barbosa (Gabigol)

Considerato come uno dei migliori attaccanti brasiliani, Gabigol arriva all’Inter ma non riesce a mostrare le sue qualità. In maglia nerazzurra trova poco spazio realizzando un solo gol in casa del Bologna che, però, porta tre punti alla sua squadra.

La sua esperienza in Serie A non è stata per nulla positiva; tornato al Flamengo, invece, è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità.

Martin Montoya

Decisamente negativa la sua esperienza italiana con la maglia dell’Inter; in nerazzurro, il terzino è stato solamente sei mesi senza, però, riuscire a mostrare le sue qualità nelle due fasi di gioco.

Martin Montoya non ha lasciato un bel ricordo nella mente dei tifosi dell’Inter; acquisto che non possiamo definire positiva.

José Rodolfo Pires Ribeiro (Dodo)

Dopo essere stato alla Roma, Dodo si trasferisce all’Inter ma neanche in nerazzurro riesce a dimostrare tutto le sue potenzialità.

Terzino di spinta che ha faticato, e non poco, ad imporsi nel massimo campionato italiano. La sua esperienza in nerazzurro non ha lasciato un ricordo positivo

Nemanja Vidic

Altro difensore che non ha mantenuto le aspettative è, senza nessun dubbio, Vidic; il centrale ha faticato ad imporsi in un campionato come quello italiano e le sue prime prestazioni sono decisamente sotto tono.

I successivi problemi fisici compromettono ulteriormente la sua esperienza in nerazzurro; Vidic non è riuscito ad essere quel giocatore ammirato con lo United.

Yann M’Vila

In mezzo al campo non possiamo non parlare di M’Vila arrivato in prestito nell’estate del 2014.

La sue esperienza in nerazzurro è decisamente negativa con il giocatore che, quando l’Inter ha annunciato l’arrivo di Mancini come allenatore, ha avuto enormi problemi nell’imporsi all’interno della rosa nerazzurra.

Ruben Botta

Considerato un giocatore di enorme talento ha faticato, e non poco, ad imporsi nella rosa nerazzurra. L’esperienza di Ruben Botta all’Inter non ha lasciato un gran ricordo nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Jonathan Cicero Moreira

Terzino brasiliano arrivato all’Inter nell’estate del 2011; Jonathan fatica ad imporsi nel sistema di gioco nerazzurro.

Con l’arrivo di Mazzarri riesce ad essere impiegato con più frequenza grazie all’utilizzo del tecnico del 3-5-2 come sistema di gioco. La sua esperienza in nerazzurro, però, non può essere considerata positiva.