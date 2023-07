Allegri torna in discussione: la Juve ha contattato un altro tecnico

Mai tramontata l’ipotesi di addio del tecnico toscano sulla panchina della Juventus per la totale fruizione di un grande profilo, ancora senza casa dopo la virata del PSG

Tanto è mutato negli ultimi mesi e molto altro ancora potrebbe cambiare in quelli che verranno. Del resto la sessione di calciomercato ha appena aperto i battenti in via ufficiale e prima di vederli richiudere nuovamente ne passerà di acqua sotto i ponti. Soprattutto nell’ambiente Juventus. Perché la rivoluzione messa in atto dalla nuova gestione societaria deve ancora involarsi verso il suo momento clou.

Che questo possa essere rappresentato dalla chiusura di qualche colpo di spessore non è certo. I nuovi rinforzi servono come il pane a Massimiliano Allegri, è vero, come allo stesso tempo sono necessari i dovuti smaltimenti degli esuberi. E lo stesso tecnico toscano, ancora legato alla causa bianconera da un contratto nel pieno della sua durata, potrebbe non avere vita semplice.

Le sue direttive pesano infatti come un macigno sull’intero meccanismo bianconero. Il livello di responsabilità sulle sue spalle, anche in questa delicatissima fase di preparazione alla nuova stagione, è estremo. Nel momento in cui qualcosa dovesse andare storto, la Juve avrebbe un piano B al quale non ha mai davvero rinunciato del tutto. Questo si chiama Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, ancora lui come erede di Allegri: duello per Zidane

Ebbene sì, il tecnico ex Real Madrid non mette piede in panchina da due stagioni ma detiene dietro di sé una lunghissima fila di pretendenti disposte a tutto pur di averlo in squadra. Juventus compresa, come riportato dal portale catalano ‘El Nacional’.

Il suo nome, la sua fama e le sue gesta lo precedono. Tanto che anche il Paris Saint-Germain ci ha pensato fino all’ultimo, prima di affidare la gestione tecnica a Luis Enrique dopo il tristissimo epilogo con Christophe Galtier.

Tale rifiuto d’incarico per Zidane rappresenta a sua volta un indizio importante per i programmi bianconeri del futuro. Il francese potrebbe infatti portare alla Juventus una ventata d’aria fresca come anche il tifo richiede da tempo, all’insegna dei vecchi risultati vincenti che hanno alimentato la fama della ‘Vecchia Signora’ nel mondo. Allegri deve ancora guardarsi le spalle.