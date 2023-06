“So quello che voglio”: Zidane e l’annuncio UFFICIALE sul ritorno in panchina

Zinedine Zidane ancora tra gli allenatori in cerca di panchina, il tecnico francese parla chiaro sul suo ritorno

E’ un mese di giugno insolitamente caldo, non tanto per le temperature del periodo, quanto per le trattative di calciomercato, con diversi fronti aperti a ogni soluzione e operazioni di rilievo. Mercato in fermento anche per quanto riguarda gli allenatori, con ancora diversi nomi di grido senza una panchina. Tra questi, Zinedine Zidane, che potrebbe tornare presto in pista.

Il francese è fermo dall’estate 2021 e sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in gioco. Una eventuale occasione di cui ha parlato in termini piuttosto chiari in una intervista rilasciata all’emittente transalpina ‘Telefoot’, in cui ha aperto alla possibilità di allenare nel suo paese e quindi chissà, magari, il Psg: “Tornare a vivere e ad allenare in Francia? Non bisogna proibirsi niente. So quello che voglio, e so quello che non voglio. Se questo periodo di pausa prosegue, deve essere così…Ma spero di potermi dire in fretta che tornerò ad allenare”. L’ex fuoriclasse è pronto per una nuova sfida e attende soltanto la chiamata giusta, dopo i trionfi al Real Madrid degli anni precedenti.