Via Pogba e dentro Milinkovic-Savic: decisione presa

Nuovo sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it in cui abbiamo chiesto ai nostri followers quale sarebbe la soluzione migliore per il futuro di Paul Pogba

Doveva essere la stagione del grande riscatto di Paul Pogba, che è tornato la scorsa estate alla Juventus dopo un’avventura con troppi alti e bassi al Manchester United. Le cose però a Torino non sono andate come sperato ed i troppi infortuni hanno condizionato ancora una volta l’andamento del centrocampista francese, che ha perso il treno Mondiale ed ha giocato col contagocce alla Juve.

Solamente 10 presenze complessive, tutti spezzoni di gara, e nessun sussulto per Pogba che ha tanta voglia di tornare a brillare come un tempo. A 30 anni compiuti il numero 10 bianconero non ha più margine d’errore ed ha bisogno di un netto cambio di marcia per dare un tono differente a questa fase negativa di carriera.

Pogba, che si è allenato anche in ferie, è quindi desideroso di macinare lavoro e minuti sul campo. Rientrato già oggi, con una settimana d’anticipo sulla tabella di marcia, ha da convincere l’intero ambiente a puntare ancora concretamente su di lui, che ha anche un ingaggio importante.

Juventus, il futuro di Pogba è fondamentale: la soluzione scelta

L’idea della Juventus è di proporre un adeguamento al ribasso per Pogba, che sul campo non ha evidentemente fatto corrispondere il rendimento giusto alle cifre ottenute dal contratto.

Le riflessioni sul francese non mancano, ed a tal proposito abbiamo lanciato un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it chiedendo ai followers quale sarebbe la miglior soluzione per la Juventus.

Il 35,4% dei votanti ne gradirebbe una cessione per arrivare a Milinkovic-Savic. Il 26,6% punterebbe su un adeguamento contrattuale, mentre chiudono la conferma con totale fiducia e la rescissione immediata, entrambe al 19%.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it su Pogba: