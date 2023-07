Reijnders non è pronto: “Al Milan non può essere subito titolare”

L’ex giocatore olandese parla dell’obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Ecco le sue parole a TvPlay

Il Milan ha deciso di premere il tasto dell’acceleratore per Reijnders. Il centrocampista olandese – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – è davvero ad un passo dal vestire il rossonero.

Il giocatore ha detto sì al Diavolo, ora serve l’accordo tra i due club che non è così distante: ballano, infatti, solamente due milioni di euro. Il Milan è dunque pronto a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, dopo Ruben Loftus-Cheek. Un colpo che trova l’approvazione di Ruud Krol.

L’ex calciatore – intervenuto ai microfoni di TvPlay – ha così parlato dell’olandese: “Reijnders è giovane, ha fatto una stagione importante all’AZ e può ancora crescere. Il calcio olandese però è diverso da quello italiano, soprattutto dal punto di vista difensivo. Non può aspettarsi di essere subito un titolare fisso, ha bisogno di integrarsi anche dal punto di vista culturale. Deve crescere ancora, ma è un giocatore di potenza che può giocare in più ruoli”.

Krol suggerisce Koopmeiners al Napoli: “Lui è pronto”

La speranza di molti tifosi del Milan è che Reijnders possa ambientarsi in fretta, come fatto da Koopmeiners con la maglia dell’Atalanta.

Il giocatore dei bergamaschi potrebbe essere un’idea per il centrocampo del Napoli: Koopmeiners è diverso da Reijnders ed ha anche più esperienza in Serie A – afferma Krol -. Lui è pronto subito, mentre per Reijnders bisogna aspettare. Sarebbe un colpo importante per il Napoli. Se il Napoli vuole prendere Koopmeiners dovrà sborsare una bella cifra perché è molto duttile visto che può giocare in più reparti”.