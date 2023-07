Nuova squadra per Gnonto: decisione presa

Wilfried Gnonto pronto a cambiare squadra, le ultime sul futuro del talento della Nazionale di Roberto Mancini

E’ andato in vacanza soltanto da pochi giorni, visti gli impegni con la Nazionale maggiore e quelli con l’Italia Under 21, tra Nations League ed Europei di categoria per la squadra di Nicolato. In entrambi i casi, ha confermato le sue doti, quelle che aveva intravisto Mancini facendolo debuttare in azzurro un anno fa. E ora può pensare concretamente al suo futuro.

I suoi numeri non sono bastati agli azzurrini per superare il gironcino degli Europei e continuare a sognare la qualificazione alle Olimpiadi, che ormai manca da 16 anni. Ma Gnonto ha confermato di avere un avvenire interessante davanti a sé. Con il Leeds, ha avuto un rendimento discreto, ma ora, vista la retrocessione della sua squadra, pensa di cambiare destinazione. E su di lui i rumours di mercato non mancano.

Gnonto sul mercato, ma la Serie A è lontana: le ultime

Avevamo già parlato su Calciomercato.it di come non mancassero i rimpianti per l’Inter, con cui aveva iniziato il percorso calcistico nelle giovanili, prima di avviare la sua carriera professionistica allo Zurigo. E non soltanto i nerazzurri ma anche altre compagini interessate in Serie A dovranno fare i conti con il fatto che molto probabilmente il giocatore non tornerà in Italia.

Nel nostro campionato, come lo scorso anno, ci stanno pensando compagini come Fiorentina, Monza, Sassuolo. Ma al momento, la squadra che sembra in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni pare l’Everton. In Inghilterra, ci pensa anche l’Aston Villa, mentre si segnala in Germania l’interessamento del Friburgo. I prossimi giorni saranno determinanti per stabilire con precisione la nuova destinazione del classe 2003, che vuole continuare a mettersi alla prova in contesti di alto livello.