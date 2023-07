Luis Enrique-Psg, la data definitiva: ecco quando sbarca sotto la Torre Eiffel

Luis Enrique e il Psg, ormai ci siamo: il tecnico spagnolo pronto a legarsi ai francesi, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it

Luis Enrique e il Psg, un matrimonio che la redazione di Calciomercato.it vi aveva anticipato già a giugno. I francesi, dopo la fine dell’era Galtier, dopo una sola stagione, dopo aver sondato il terreno per Nagelsmann avevano deciso di puntare con decisione su Luis Enrique, che era stato cercato anche dal Napoli. E ora, la cosa sta per assumere anche i crismi dell’ufficialità.

Gli ultimi giorni sono serviti per limare tutti gli ultimi dettagli. Dopo la fine del percorso come CT della Spagna, il tecnico asturiano è pronto a ripartire nuovamente su una panchina di club. Come riportato da ‘L’Equipe’, la data individuata dalla società parigina è quella di domani. Alle ore 14, avverrà la presentazione ufficiale in una conferenza stampa, alla presenza del presidente Al-Khelaifi. Per l’ufficializzazione, mancava soltanto che il club campione di Francia regolasse i termini della chiusura del rapporto con il precedente allenatore.