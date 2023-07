Giroud-Arabia Saudita, annuncio UFFICIALE dell’agente

Milan, spauracchio Arabia Saudita per Giroud: l’annuncio ufficiale da parte dell’agente del giocatore

A caccia di rinforzi in attacco, con Alvaro Morata nome particolarmente caldo, il Milan è pronto ad affidarsi alle sue (poche) certezze per quanto riguarda il settore offensivo.

Nuovi contatti per lo spagnolo, già seguito da Maldini, sono previsti in questi giorni, ma tra le certezze rossonere per il settore offensivo c’è assolutamente Olivier Giroud. Il francese, alla sua seconda stagione in rossonero, è riuscito ad affermarsi come miglior marcatore stagionale con 18 reti segnate tra campionato e Champions League. Giroud si è legato al Milan per una terza stagione e continuerà ad essere uno dei punti fermi per l’attacco rossonero.

Milan, Giroud allontana l’Arabia: “Giocherà in rossonero”

Tutto questo nonostante un forte interesse dall’Arabia Saudita. I club arabi sono al momento i grandi protagonisti del mercato e stanno riuscendo a portare in Asia nomi di alto livello provenienti da tutt’Europa.

E anche il centravanti francese è stato corteggiato da club sauditi, ma ha declinato la proposta volendo giocare per il Milan anche nella prossima stagione. La conferma è arrivata direttamente dall’agente del centravanti transalpino, Michael Manuello. Intervistato dal giornalista egiziano di ‘365Scores Arabic’ Ismael Mahmoud, Manuello ha sottolineato l’interesse saudita: “Siamo stati contattati da diversi intermediari, ma abbiamo sempre dato la stessa risposta: Olivier giocherà nel Milan la prossima stagione”.

Il procuratore del francese non ha escluso un’ipotesi saudita in futuro: “Potremo considerare eventualmente un trasferimento in Arabia Saudita o in un altro paese, ma di certo nella prossima estate, non certamente per la stagione che avrà presto inizio”. I tifosi rossoneri possono dunque stare tranquilli: Giroud continuerà ad essere un elemento preziosissimo per la rosa di Stefano Pioli.