Calciomercato Roma: i dieci acquisti più cari della storia

La Roma è una delle squadre più importanti del campionato italiano; ecco i dieci acquisti più costosi nella storia dei giallorossi.

Uno dei club più importanti della Serie A nonostante non abbia vinto poi così tanto nel corso della sua storia; la Roma, soprattutto da quando è arrivato Mourinho, vanta un seguito veramente incredibile.

L’amore dei tifosi giallorossi è oltre ogni limite e, ogni domenica, i sostenitori della Roma riempiono lo stadio fino all’ultimo posto disponibile. Nella storia del club capitolino sono passati tantissimi giocatori; andiamo a vedere la classifica dei dieci più costosi della squadra giallorossa.

Gabriel Omar Batistuta 70 miliardi di lire

Il giocatore più costoso della Roma, quando era in vigore ancora la lira, fu Batistuta; il centravanti argentino fu uno dei grandi colpi di Franco Sensi e il suo contributo nell’anno dello scudetto è stato a dir poco decisivo.

Parliamo di uno degli attaccanti più importanti nella storia dei giallorossi e che avrà, per sempre, un posto speciale nel cuore dei tifosi della Roma.

Antonio Cassano 60 miliardi di lire

Genio e sregolatezza; questo è stato Antonio Cassano che la Roma comprò per una cifra veramente importante.

La sua connessione in campo con Totti portò diverse soddisfazioni al pubblico giallorosso. Giocatore con una tecnica completamente fuori dal comune; è stato uno degli attaccanti più forti nel suo periodo.

Vincenzo Montella 40 miliardi di lire

Centravanti di grandissima qualità; parliamo di Vincenzo Montella il cui contributo, nello scudetto giallorosso, è stato fondamentale con gol di grande importanza.

Impossibile dimenticare la rete contro il Milan, realizzata all’Olimpico e quella del due a due a Torino in casa della Juventus.

Patrick Schick 42 milioni

Passiamo, ora, al periodo legato all’euro; il giocatore più pagato nella storia dei giallorossi è stato Schick. L’avventura con la maglia della Roma non è stata delle migliori con il giocatore che non è riuscito a dimostrare le sue qualità

Tammy Abraham 41 milioni

Una stagione decisamente positiva e una meno culminata con un brutto problema fisico; Abraham, arrivato nella capitale tra grande entusiasmo, ha trascinato i giallorossi alla vittoria della Conference League.

Giocatore forte fisicamente, tecnico e con la capacità di attaccare la profondità con grande frequenza.

Leonardo Spinazzola 29.5 milioni

Il terzino ha vissuto il suo miglior momento nella stagione dell’europeo dove è stato fermato solamente dall’infortunio nella sfida contro il Belgio.

Nella Roma ha avuto stagioni di buon livello a stagioni meno positive ma resta il fatto che Spinazzola è sempre stato fondamentale per gli schemi dei giallorossi.

Steven Nzonzi 26.6 milioni

Non ha lasciato un buon ricordo Nzonzi; arrivato tra l’entusiasmo generale per la sua esperienza e la sua fisicità, il centrocampista ha faticato ad imporsi nel massimo campionato italiano e in una squadra che stava attraversando non il miglior momento degli ultimi anni.

Marash Kumbulla 26.5 milioni

L’esperienza di Kumbulla con la maglia della Roma ha avuto alti e bassi culminati, purtroppo per il giocatore, con il brutto infortunio subito in casa contro il Milan.

Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e che, quando è stato impiegato, ha sempre dato il massimo.

Javier Pastore 24.7 milioni

Un altro giocatore che ha deluso, e non poco, con la maglia della Roma è stato Pastore; nonostante un buonissimo inizio (gol di tacco contro l’Atalanta) l’argentino non ha avuto quella continuità di rendimento che era lecito aspettarsi da un giocatore con le sue caratteristiche.

Il suo acquisto, possiamo dirlo senza troppi problemi, non ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi.

Juan Iturbe 24.5 milioni

Arrivato dopo una stagione in cui aveva incantato mezza Serie A, Iturbe aveva iniziato bene la sua avventura in giallorosso con il gol in Champions League contro il CSKA Mosca e quello in campionato in casa della Juventus.

Quelle due reti sono state le poche soddisfazioni di Iturbe in maglie giallorossa; per il resto non ha avuto un grande impatto con il mondo Roma.