UFFICIALE, colpo Inter con la clausola: “52 milioni”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’operazione per il reparto difensivo della squadra di Inzaghi. C’è il comunicato ufficiale del club

Perso Azplicueta, di fatto il sostituto di Skriniar, l’Inter si appresta però a chiudere per un altro difensore. Parliamo di Bisseck, tedesco di grandi prospettive esploso quest’anno in Danimarca, con la maglia dell’Aarhus.

Trovato l’accordo con il ragazzo, che ha scelto i nerazzurri nonostante i corteggiamenti di club tedeschi e inglesi quali Borussia Dortmund e Tottenham, il club di Zhang pagherà la clausola risolutiva fissata a 7 milioni di euro.

In questi istanti l’Aarhus ha pubblicato una nota ufficiale in cui asserisce di essere “in trattativa per la vendita di Bisseck” all’Inter. Che appunto, stando allo stesso comunicato, è deciso a “utilizzare la clausola di 52 milioni di corone danesi“, ovvero 7 milioni di euro.

“Una volta deciso l’esito delle negoziazioni – conclude la società danese – ulteriori informazioni saranno messe a disposizione della Borsa”.

Per #Bisseck pressing last minute del #Tottenham: gli inglesi hanno formulato una proposta migliore, ma il difensore non ha cambiato idea ritenendo l’#Inter la soluzione migliore per compiere un ulteriore step. L’accordo già era stato raggiunto @calciomercatoit https://t.co/6AHcvnfcop — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) June 24, 2023

Bisseck si legherà all’Inter con un contratto di cinque anni.