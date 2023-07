Tempo scaduto per Pogba: serve un Dybala alla Juventus

Paul Pogba non dà le necessarie garanzie alla Juventus: Allegri cerca un profilo a centrocampo in grado di giostrare dietro le punte

Comincia l’era targata Cristiano Giuntoli alla Juventus. L’ormai ex Ds del Napoli sarà ufficializzato nelle prossime ore dal club bianconero e si metterà subito in azione per ristrutturare la rosa a disposizione di Allegri.

In primis il nuovo uomo mercato della ‘Vecchia Signora’ dovrà sfoltire l’organico e piazzare gli esuberi: Zakaria, Arthur e McKennie sono i primi nomi sulla lista, senza dimenticare Alex Sandro nonostante il rinnovo delle scorse settimane. Allegri e la dirigenza della Continassa sono alle prese anche con la ‘grana’ Pogba che non dà le necessarie garanzie dopo una stagione maledetta al ritorno a Torino. Il centrocampista francese è rientrato prima degli altri dalle vacanze e dovrà dare maggiori certezze al tecnico bianconero, che potrebbe anche riproporlo più avanzato in campo dietro le punte. Allegri è a caccia di un trequartista, un profilo insomma alla Paulo Dybala come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il ritorno dell’argentino sotto la Mole è una suggestione più per i tifosi che per la società, considerando che un’avventura bis della ‘Joya’ alla Juventus peserebbe circa 17 milioni all’anno tra ingaggio e ammortamento.

Allegri vuole un trequartista: la lista della Juve

Giuntoli e il braccio destro Manna intanto vagliano dei potenziali Dybala sul mercato, magari giovani e con uno stipendio più alla portata per le casse della ‘Vecchia Signora’.

Piace in primis Yazici del Lille, che ha un prezzo intorno ai 10 milioni di euro. Sul taccuino della Juve c’è anche Le Fée del Lorient, in scadenza tra un anno e sul quale però c’è la forte concorrenza del Rennes. L’area tecnica bianconera bianconera è in agguato inoltre per Kamada: il Milan non ha chiuso, con la Roma pronta ad approfittarne al pari del club zebrato. Infine, occhi sui tuttofare Zielinski e Milinkovic-Savic che potrebbero essere adattati dietro le punte. Il polacco è un pallino di Giuntoli ed è in uscita dal Napoli, mentre il serbo della Lazio resta nei desideri per il centrocampo di Massimiliano Allegri.