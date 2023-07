Pogba torna alla Continassa: “Nuove garanzie sul futuro”

Il centrocampista francese da domani nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri per la fase di preparazione alla nuova stagione, la Juventus potrebbe ancora puntare su di lui

Paul Pogba vuole mettersi alle spalle la brutta annata trascorsa in bianconero tra scarso minutaggio, bassa incisività e una serie di risultati di gruppo complessivamente insoddisfacenti.

Già da domani il calciatore ex Manchester United sfarà ritorno ai campetti d’allenamento della Continassa e sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri per anticipare il resto del gruppo sulla fase di preparazione atletica pre-stagione.

Questo potrebbe essere interpretato come un primo segnale utile da parte di Pogba di volersi riprendere il proprio posto da protagonista in squadra. Da capire se effettivamente la Juventus, dal suo canto, vorrà ancora contare su di lui.

Calciomercato, Pogba vuole riprendersi la Juve: resta sullo sfondo l’ipotesi cessione

Anzitutto le parti dovranno convolare a nozze sul tipo di impiego promesso in stagione, quantomeno adeguato al suo ingaggio. Quindi, come segnalato anche dal giornalista Giovanni Albanese, capire se sarà invece necessario un adeguamento di stipendio al ribasso nel caso in cui le necessità del tecnico fossero diverse dai desideri del suo calciatore.

Tutto sta nelle sue mani, o meglio fra i suoi piedi. C’è all’incirca un mese di tempo per convincere tutti delle buone possibilità che possa offrire ancora calcio scintillante a Torino. Nell’eventualità in cui tali condizioni non venissero agevolmente soddisfatte, allora la direzione sportiva bianconera potrebbe anche valutare l’immissione del cartellino del francese sul mercato contando comunque su una buona circolazione di voci e interessamenti generali. Non un caso che appena qualche giorno fa sia saltato fuori un contatto diretto con intermediari arabi in sondaggio del suo cartellino.